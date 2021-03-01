Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Правительство Чувашии анализирует ситуацию и возможные последствия отзыва лицензии у банка Мегаполис.

Банк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты начнутся не позднее 9 апреля 2021 года. До указанной даты Агентство по страхованию вкладов опубликует официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 1 апреля 2021 года.

Опубликовано: 26 марта 2021 г.


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