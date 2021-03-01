«Я готов каждую минуту в бой…»

15 марта на Федеральном мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах состоялась торжественная передача останков уроженца села Мишуково Порецкого района красноармейца Василия Ивановича Савинова. Они были обнаружены украинскими поисковиками у села Соколов Новоград-Волынского района Житомирской области. На днях останки красноармейца Савинова будут торжественно захоронены в городе Алатырь, откуда боец ушел на фронт.

Сначала сын, потом отец

Савиновы переехали из Мишуково в Алатырь в 1931 году, когда Василию исполнилось десять. Можно представить, в какой среде прошли мальчишечьи и подростковые годы Василия. В городе работал аэроклуб, все грезили небом, а непосредственно перед войной в Алатыре еще разместилась часть с загадочным названием «КУПС» — курсы усовершенствования политсостава Красной Армии.

Любимой песней тех лет была песня со словами «Если завтра война, если завтра в поход…». И война не заставила себя ждать. Вроде и чувствовали все ее леденящее дыхание, но все равно она оказалась внезапной. «Не плачьте, вернемся с победой!» — успокаивали своих матерей молодые алатырские парни. У Василия Савинова был самый подходящий призывной возраст, он и ушел в числе первых. Как же он, комсомолец, будет прятаться за спины других, искать способ остаться в тылу?

…Иллюзия скорой победы малой кровью да на чужой территории испарилась с первыми похоронками в город. Пришла однажды беда и в дом №5 по алатырской улице Чернышевского — погиб вдали от родных мест любимец и надежда семьи Василий.

Сколько слез пролили родители Фекла Ивановна и Иван Иванович, а не вернешь сына. Хоть бы отомстить за его погибель!.. И когда 16 января 1942 г. повестка пришла отцу Василия Савинова, Ивану Ивановичу, он твердо знал, для чего едет на фронт: отомстить за сына и защитить Родину. Но не выпала ему такая доля — эшелон с маршевым пополнением еще в прифронтовой полосе попал под вражескую бомбежку, и стрелок красноармеец Иван Савинов вместе со своими попутчиками сгинул в пучине войны, так и не исполнив свою мечту.

Напрасно ждала Фекла Ивановна хотя бы письма от мужа всю войну и в послевоенные годы. В 1947 г. перед Днем Победы обратилась она в Алатырский райвоенкомат. Да куда там — на все вопросы о сведениях о муже Фекла Ивановна с болью отвечала: «Писем не было, адреса воинской части нет». С такими куцыми сведениями и военкомат оказался не в силах помочь вдове солдата.

Всю жизнь свою Фекла Ивановна мечтала узнать, где погибли ее любимые сын и муж, мечтала привезти с их могил хотя бы по горсточке земли. Так и не узнала… А теперь сын Василий будет похоронен рядом с ней.

Сохранился боевой листок

Мы не знаем, кем хотел стать Василий. Известно, что он собирался поступить в институт. Не случайно его назначили редактором боевого листка — даже в трудных условиях арьергардных боев в июле 1941 года он умудрялся выпускать боевые листки, вселявшие в бойцов уверенность в победе, призывавших к беспощадной борьбе с захватчиками.

С 8 марта 2019 г. по 28 октября 2020 г. Житомирской областной общественной организацией «Историко-патриотическое объединение «Пошук» у села Соколов Новоград-Волынского района Житомирской области были подняты останки 81 красноармейца. Двое из них были уроженцами Чувашии — кроме Василия Ивановича Савинова погиб у села Соколов и Василий Трофимович Трофимов, уроженец деревни Итяково Мариинско-Посадского района. Василию Савинову повезло больше — удалось выделить отдельно его останки. Там же оказались комсомольский билет образца 1938 года, приписное свидетельство и выпущенный в июле 1941 г. боевой листок.

После сложной процедуры обработки на первой странице комсомольского билета удалось прочитать фамилию и имя — Савинов Василий, и дату приема в комсомол — 10 мая 1939 г.

6 марта Украина передала России останки 15 бойцов, в том числе и останки красноармейца Василия Савинова. А 15 марта на Федеральном мемориальном военном кладбище в городе Мытищи Московской области состоялась торжественная передача останков красноармейца Василия Савинова делегации города Алатырь.

«БОМБЕЖКА ПРОВОДИЛАСЬ БЕЗНАКАЗАННО» Попробуем представить боевые действия 22-го механизированного корпуса Юго-Западного фронта накануне и в день гибели Василия Савинова.

Из отчета о боевых действиях 22-го мехкорпуса: «Выполняя приказ Штаарма (штаба армии. — Прим. авт.) 5 об отходе частей корпуса в район Соловки, Яблоновка, х. Чигири /район Коростень/, 22 МК с 11.30 2.7.41, оторвавшись от противника, к исходу 6.7.41 совершил 200-километровый марш. При отходе частей корпуса в лесах перед Цумань части дивизии подвергались неоднократной интенсивной бомбежке авиацией противника, неся при этом большие потери в личном составе и материальной части. Бомбежка проводилась с очень низкой высоты совершенно для них безнаказанно». А вот фрагмент отчета за 10 июля 1941 г.: «Срочно принятые меры командирами штаба 22 МК по устранению создавшейся паники /личный состав при отходе разбежался по лесам мелкими группами, а группа в 60-65 человек во главе с командованием дивизии отошли на рубеж Кол. Ст. Буда/ и 41 тд обеспечили к утру 11.7 сбор основной массы личного состава и восстановление положения частей дивизии до ее панического бегства».

Цитата помогла определить дату

Это было уже после первого с начала войны выступления И.В. Сталина по радио 3 июля с обращением к гражданам Советского Союза:

«Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу».

Эти слова вождя должны были мобилизовать всех на борьбу с коварным врагом, но добиться их выполнения в жизни оказалось не так просто. Подразделения, только что успешно противостоявшие врагу, вдруг рассыпались под ударами противника, становились неуправляемыми.

Именно в эти дни красноармеец Василий Савинов назначается редактором боевого листка одной из рот 549-го отдельного батальона связи 22-го механизированного корпуса Юго-Западного фронта и выпускает свой первый и последний боевой листок.

Как доводилось содержание боевого листка до бойцов поредевшей в боях роты, мы не знаем. Может, он вывешивался на стене хаты или стволе дерева.

Может, просто зачитывался во взводах. Но именно этот боевой листок сохранился вместе с останками бойца и позволил подтвердить принадлежность обнаруженных останков Василию Савинову.

Именно процитированными выше словами И.В. Сталина из его июльского выступления и начинается боевой листок. Выступление было напечатано в центральных газетах 4 июля, потом перепечатывалось фронтовыми редакциями и политотделами. Именно цитата из речи Сталина и позволила определить, что Василий Савинов погиб не ранее 4 июля 1941 года.

А теперь вчитаемся в написанные и подтвержденные собственноручной подписью Василия Савинова слова. На сохранившихся фрагментах боевого листка № 1 от июля 1941 года можно прочитать:

«/Нико/му не удастся /подо/рвать силу /на/шего народа… Мы, бойцы и командиры, должны быть готовы каждую минуту отра/зи/ть и уничтожить еще больше…»

Из отрывочных фрагментов выстраивается фраза: «Я готов каждую минуту в бой за Родину».

…Приказом Штаарма 5 № 016 22-му мехкорпусу была поставлена задача: обеспечивая операцию со стороны Житомира, уничтожить противостоящего противника и прочно закрепить за собой «рубеж р. Тня на фронте Курганы, Соколов, имея передовой отряд ст. Майдан».

Именно у села Соколов и погиб 17 июля 1941 года красноармеец Василий Савинов.

Попробуем представить ход событий тех дней.

«Соседей справа и слева на обороняемом рубеже нет…» Из боевого донесения 22-го мехкорпуса от 16 июля 1941 г.:

«В результате прорыва фронта корпуса превосходящими силами противника на фронте 41 сд, стыка с 9 мк и отхода с фронта соседа справа, корпус с 3.30 16.7.41 начал вынужденный отход на новый временный рубеж обороны: выс. 216.5, Арцизовка, иск. Зубринка».

Из боевого донесения командира 22-го мехкорпуса от 17 июля 1941 г., день вероятной гибели красноармейца Савинова:

«1. С внезапным отходом с вечера 16.7.41 9 мк обнажил правый фланг корпуса, в связи с чем 19 и 41 тд, не имея приказа на отход, отошли на север… Задача дивизиям: к исходу дня 17.7.41 занять этот рубеж и упорно оборонять.

2. Стремление установить совместные действия с 9 мк на рубежах отхода для их удержания — не достигнуты. Несмотря на настойчивую попытку связаться с 62 сд, связь до сих пор не имею. Соседей справа и слева на обороняемом рубеже нет».

Вот как в целом оценило командование 22-го мехкорпуса свои действия в эти дни: «Выполняя приказы Штаарма 5 № 017, 018, 019, 020, 021, части 22 мк неоднократно переходили в наступление, контратакованные противником отходили и занимали оборону и с рубежа обороны Усолусы, кол. Марьяновка, Писареская Гута — по приказу Штаарма 5 022 с 20.00 20.7.41, прикрываясь арьергардами начали отход в новый район сосредоточения…»

Приведенные документы и сохранившийся текст написанного нашим земляком Василием Савиновым боевого листка наглядно доказывают, с каким невероятным напряжением велись боевые действия в первые дни и недели Великой Отечественной войны. Теперь мы знаем, что среди не дрогнувших духом и не отступивших ни на шаг без приказа бойцов был и красноармеец Василий Савинов. На днях мы отдадим ему последние земные почести.

СПРАВКА «СЧ» Миссию по доставке останков красноармейца Василия Савинова с украино-российской границы в Москву, проведению антропологической экспертизы и торжественной передаче делегации Алатыря для захоронения на малой родине выполнила межрегиональная общественная организация «Международное поисковое объединение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Военная археология».

Василий Савинов, довоенное фото.