Прямая линия Главы Чувашии: Новые школы, земля для многодетных и транспортный вопрос

В пятницу Глава Чувашии Олег Николаев в прямом эфире в социальных сетях ответил на вопросы жителей Чувашии. За две недели до эфира и во время трансляции к нему поступило около двух тысяч самых разных обращений. За более чем полтора часа, что шло общение, все вопросы, конечно, обсудить не успели, но самые острые без внимания не остались.

Открыла эфир тема строительства школ. Жителей Чувашии интересовало, когда появятся школы в чебоксарских микрорайонах «Садовый», «Лента», «Финская долина», «Университет», а также в других муниципалитетах. «Вопрос стоит очень остро, — признал Олег Николаев. — У нас около восьми тысяч учеников все еще обучаются во вторую смену: в основном в Чебоксарах и рядом с городом». По его словам, для решения этой проблемы уже в этом году начнется строительство пяти новых школ: в микрорайонах «Университет», «Лента», «Садовый», в Новочебоксарске и поселке Кугеси. По еще одной, в «Финской долине», готовится проектно-сметная документация.

Отдельная тема — школы в аварийном состоянии и с высокой степенью износа. Как отметил Олег Николаев, в республике поставлена задача в ближайшие пять лет привести к современным стандартам все школы с износом более 50%. Только в этом году на эти цели направят около 1,3 млрд рублей, еще около 800 млн выделят детским садам. По каждой аварийной школе, по его словам, утверждена дорожная карта. В течение пяти лет с проблемой планируют разобраться — чтобы все дети в Чувашии имели возможность обучаться на современных площадках.

Довольно много жителей Чувашии высказали предложение ввести в Чувашии по примеру других регионов «тихий час»: запретить шумные работы в многоквартирных домах с 13 до 15 часов в будни и выходные. Тему Олег Николаев пообещал изучить, отметив однако, что согласно опросам большинство все-таки такой запрет не поддерживает. «Вопрос нужно продолжать мониторить. На сегодняшний день есть все возможности решать эту проблему в правовом поле — обратиться, в частности, в Роспотребнадзор», — заметил он.

В поддержку темы прозвучал вопрос о переводе часов в республике на час вперед по сравнению с московским временем, как в соседней Ульяновской области. Если сельчан такое предложение вполне устраивает, то остальные жители Чувашии все же против разницы во времени с Москвой. Впрочем, точка в этом вопросе еще не поставлена. Возможный перевод стрелок обсудят в формате парламентских слушаний в Госсовете республики.

Немало вопросов поступило по поводу земли для многодетных семей. Сегодня в республике о своем желании получить участки заявили более 16 тысяч многодетных семей, около 9 тысячам из них землю предоставили. Треть таких участков обеспечены всей необходимой инфраструктурой, однако дома люди строить не спешат — земли зарастают бурьяном, обозначил проблему Олег Николаев. В последнее время все чаще стали говорить о денежной компенсации взамен участков, но до конца этот вопрос пока так и не решен. «Это интересное предложение. Сейчас мы изучаем этот вопрос», — отметил Олег Николаев и призвал многодетные семьи проявить активность.

Особо Глава Чувашии остановился на обеспечении жильем детей-сирот. Этот вопрос находится на контроле Владимира Путина — в прошлом году он поручил в течение ближайших пяти лет решить его. В республике, например, внедрена возможность направления средств на эскроу-счета, чтобы забронировать квартиру для детей-сирот уже на стадии строительства. Также в этом году по поручению Олега Николаева идет разработка законопроекта о предоставлении жилищных сертификатов детям-сиротам. «Это делается для того, чтобы те сироты, кто еще не получил жилье, но, например, уже имеют свои накопления, могли реализовать свое право с помощью сертификата на фиксированную сумму и приобрести квартиру большей площади», — отметил Олег Николаев. Законопроект планируется принять в ближайшее время.

Среди самых задаваемых — и транспортный вопрос, в частности, проблемное направление Чебоксары-Новочебоксарск. В рамках готовящейся транспортной реформы в Чебоксарской агломерации, которую запустят в 2022 году, предлагается, например, по аналогии с Москвой ввести единый билет. По нему можно будет совершать неограниченное количество пересадок и не платить каждый раз за проезд. «Основная задача транспортной реформы — обеспечить жителей республики удобным транспортным обслуживанием. Мы планируем создание единой сети с одним оператором и общими билетами, обновление парка, а также введение брутто-контрактов. На данном этапе Минтрансу поручено начать подготовку необходимых документов планирования и правовых актов», — рассказал Олег Николаев.

По словам Главы Чувашии, переход на систему брутто-контрактов повысит качество услуг. Перевозчикам будут выплачивать деньги из республиканского бюджета не за количество перевезенных людей, а за километры пробега. По требованиям оператора этих перевозок они должны будут содержать транспорт в идеальной чистоте, соблюдать схему маршрута, время и интервалы движения. Вслед за Чебоксарской агломерацией новую организацию перевозок внедрят по всей Чувашии.

«Почему 14-й троллейбус не продлили, как обещали, до микрорайона «Солнечный»?», — задали вопрос в продолжение темы. Глава республики ответил, что заминка вышла из-за того, что в связи с пандемией не все троллейбусы поступили в республику в срок. «Предполагалось, что мы получим 68 троллейбусов до 1 января, но в 2020 году прибыли лишь 10. Сейчас производство возобновлено. Мы до 1 апреля получим троллейбусы, обеспечим финансово обязательства по контракту. В апреле весь транспорт должен выйти на линию», — объяснил Глава Чувашии.

Ряд вопросов был посвящен теме экологии. Так, новочебоксарцы интересовались, как продвигается расследование по делу о выбросах хлора в городе. Олег Николаев рассказал, что лично выезжал разбираться в проблеме. Предположительно, причиной запахов являются не выбросы с предприятий, а накапливающиеся в канализационных сетях некие отходы, которые сливают промышленные предприятия. «Убежден, что в обозримом будущем, в течение полугода будем понимать, где находятся источники этого явления», — обнадежил он новочебоксарцев. Также зашла речь о благоустройстве малых рек в Чебоксарах. При должном внимании они могли бы стать новыми общественными пространствами, перспективными в том числе и для бизнеса. Сейчас по большей части речки в городе похожи на свалки.

Не обошли и тему платы за ТКО. Жительница Мариинского Посада посетовала, что накапливает от силы один мешок мусора за месяц, при этом платит по полному тарифу. «Плата за ТКО в Чувашии — одна из самых низких в России, но это не предмет для гордости, а повод для дальнейшей работы», — сказал Олег Николаев и заметил, что мы должны стремиться большую часть мусора перерабатывать. Для этого в Чувашии планируется создать экотехнопарк, который будет специализироваться в том числе и на переработке отходов. А для людей, которые ведут раздельный сбор мусора, появится возможность снизить тарифы. В Чувашии, к слову, уже есть муниципалитеты, где организовали раздельный сбор мусора. Так, в Урмарском и Шумерлинском районах за сортировку отходов люди получают деньги. «Будем делать все, чтобы такая практика стала обыденностью», — заверил руководитель республики.

Обеспокоены жители республики и стаями бродячих собак, свободно разгуливающих по улицам. «Тема больная», — согласился Глава. По новому законодательству отстрел бездомных животных запрещен, их нужно помещать в пункты передержки, стерилизовать, вакцинировать и снова возвращать на волю. На всю республику имеется пока один такой пункт передержки, который находится в Чебоксарах, но он давно переполнен. Для решения проблемы в республике собираются построить за счет бюджетных средств несколько межмуниципальных пунктов временного содержания бездомных животных. Реализовать проект планируют в 2022-2023 годах. «Важно, чтобы и мы сами проявили гуманность, — обратил внимание Олег Николаев. — Если уж заводим животных, нужно относиться к ним ответственно».

Вопросы также были от вкладчиков «Чувашкредитпромбанка», о медицинских кадрах для ФАПов, республиканском маткапитале, нечищеных тротуарах и снятии ограничений с детских развлекательных центров. Ни одно обращение не осталось без внимания.

КСТАТИ На позициях судьи в футболе Пресс-секретарь Главы Чувашии Александр Кузин, который был модератором прямого эфира Олега Николаева в соцсетях, вечером того же дня стал гостем нового выпуска подкаста «СЧ» «Ну и Ж». Ведущих интересовало, как Олегу Николаеву удается сохранять спокойствие в общении с людьми. «Позиция Олега Алексеевича — каждый имеет право высказаться. Конечно, всякое встречается, бывает, люди ведут себя неадекватно. О проблеме ведь можно по-разному сказать: так, что тебя услышат и постараются помочь, или наоборот, настроив против себя все человечество», — сказал Александр Кузин. В этом плане, по его словам, положение руководителя региона в чем-то схоже с положением футбольного судьи, который всегда должен быть готов к критике в свой адрес: «Глава республики — человек публичный. К этому надо быть готовым. Думаю, у Олега Алексеевича ровно такая позиция — да, мы готовы. С нами будут разговаривать на повышенных тонах — если нужно, мы можем перейти на повышенный тон. Если человек так лучше будет слышать».

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На прямую линию поступило около двух тысяч обращений. В пресс-службе руководителя региона отметили, что ни одно из них не останется без внимания.