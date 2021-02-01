В республике более 15 тысяч человек уже привились от новой коронавирусной инфекции

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Из них около четырех тысяч сделали два укола. Как мы знаем, вакцина двухкомпонентная, вторую дозу вводят через три недели после первой.
Опасения, что в медицинских учреждениях не хватит морозильных камер для хранения больших партий вакцины, высказанные руководителем Росздравнадзора по Чувашии, не оправдались. Желающих привиться среди жителей Чувашии много, и препарат не успевает «залежаться». Потребность в нем высокая. По словам медиков, вакцина разлетается как горячие пирожки. При этом, как заявил заместитель министра здравоохранения Алексей Кизилов, ни одного случая осложнений после введения препарата пока не зарегистрировано.

Опубликовано: 15 февраля 2021 г.


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