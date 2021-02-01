В республике более 15 тысяч человек уже привились от новой коронавирусной инфекции

Из них около четырех тысяч сделали два укола. Как мы знаем, вакцина двухкомпонентная, вторую дозу вводят через три недели после первой.

Опасения, что в медицинских учреждениях не хватит морозильных камер для хранения больших партий вакцины, высказанные руководителем Росздравнадзора по Чувашии, не оправдались. Желающих привиться среди жителей Чувашии много, и препарат не успевает «залежаться». Потребность в нем высокая. По словам медиков, вакцина разлетается как горячие пирожки. При этом, как заявил заместитель министра здравоохранения Алексей Кизилов, ни одного случая осложнений после введения препарата пока не зарегистрировано.