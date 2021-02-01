Национальная библиотека открыла справочную службу чувашского языка

И в Казахстане поздравляют на чувашском

У сотрудников Национальной библиотеки Чувашской Республики прибавилось работы. Они готовы помочь всем, кому сложно понять, перевести отдельные слова с русского на чувашский язык и наоборот. Для этого при библиотеке заработала «Справочная служба чувашского языка».

Информация об этом в социальных сетях появилась в прошлое воскресенье, а уже в понедельник в самом начале рабочего дня позвонил чебоксарец, несогласный с переводом на чувашский названия улицы «Ленинский Комсомол» — «Ленинла Комсомол», и настаивавший, что окончание «ла» тут лишнее. С помощью словарей дежурный библиотекарь убедила его: существующий перевод — верный.

Пока в новоиспеченную службу поступило пять обращений, причем два — из-за пределов республики. Работники Дома культуры села Галицкое Павлодарской области Казахстана решили поздравить всех жителей своей страны с довольно молодым национальным праздником — Днем благодарности, задуманным как праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. На русском текст начинался так: «Низкий поклон благословенной казахстанской земле и народу…» Сложности у обратившихся из ближнего зарубежья вызвали словосочетание «низкий поклон» и далее — слово «гостеприимство», что было переведено специалистами из Чебоксар как «тайма пуҫ» и «тараватлăх»..

Так же на электронную почту пришел запрос из Башкортостана. Просили указать все варианты употребления в чувашском языке слов «этем» и «ҫин», что на русский переводится одинаково — «человек».

Обратившимся следует помнить: в воскресенье библиотека, а, следовательно, и справочная по чувашскому языку, не работают. Поэтому клиентов стараются ориентировать на самостоятельный поиск ответов, благо некоторые русско-чувашские и чувашско-русские словари можно полистать в электронном варианте, в том числе словари Н.И. Ашмарина, М.И. Скворцова, — перечислила заведующая отделом национальной литературы и библиографии Галина Соловьева.

Кстати, переводами официальных названий учреждений, организаций, текстов вывесок занимается Чувашский государственный институт гуманитарных наук. За тексты в справочной службе тоже не возьмутся. «Мы не специалисты–переводчики, мы предоставляем информацию, используя данные только из словарей, справочников и можем помочь с переводами отдельных слов, оборотов речи, фразеологизмов», — уточнила Галина Павловна.

В ТЕМУ

«…В восемь утра — начало экскурсии. Участников вчерашнего совещания уже подняли и усадили в автобус, а разбудить, как говорится, забыли. Я пытаюсь это сделать, бодренько здороваюсь: «Доброе утро!» — реакции никакой… Думаю: «Я просто обязана их разбудить» и говорю водителю: «Что ж, потихонечку трогай!», а в микрофон — проникновенно: «Замечательное слово «потихонечку» на чувашском языке звучит так: «хуллень-хуллень!!!» Проснулись сразу все. Удивленный голос: «Что-то ваш чувашский язык подозрительно похож на русский».

Эту экскурсию — о «подозрительной похожести» наших языков — я с удовольствием рассказывала и другим туристам, потом она стала постепенно забываться. Но как-то раз один мужчина, с блокнотом в руке, застенчиво спрашивает: «А что же Вы то замечательное слово так и не сказали?» «Какое слово?» — недоумеваю я. «То, чувашское, ну… почти что матом, но красиво. Мне жена рассказывала». Оказывается, вернувшись из путешествия по Волге, его жена с восторгом делилась впечатлениями: «Ой, а в Чебоксарах нам экскурсовод такое замечательное чувашское слово сказала…»

(Из книги Л.В. Ильмендеровой и Г.П. Никифоровой

«Чебоксары. Экскурсия с улыбкой»)