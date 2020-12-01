В Минтруда Чувашии рассказали о новом порядке ковидных выплат соцработникам

Социальные работники домов для ветеранов и домов-интернатов, подведомственных Минтруду Чувашии, по завершении смены теперь получают выплаты через Фонд социального страхования напрямую. Сами учреждения направляют только информацию о рабочем времени каждого сотрудника. Свои первые выплаты сотрудники, завершившие смену в конце ноября, уже получили. Об этом журналистам рассказали на брифинге в Минтруда региона.

Механизм прямой социальной выплаты работникам внедрен по всей России с 16 ноября после изменений в федеральном законодательстве.

До этого финансирование стимулирующих выплат осуществлялось через Минтруд Чувашии. Источниками финансирования были федеральный и республиканский бюджет. На эти цели всего направлено 190 млн рублей, в т.ч. 49 млн рублей из республиканской «казны». На региональном уровне таким категориям работников как «младший мед. персонал» и «тех. персонал» производилась доплата, их выплаты составляли 21 тыс. рублей.

«Что касается прямых выплат из Фонда социального страхования, то эти выплаты согласно законодательству возможны до 31 декабря 2021 года. В данном случае каждый регион в зависимости от эпидемиологической ситуации будет решать вопрос о сроках самостоятельно на своем уровне», — в завершение встречи с журналистами пояснила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова.

Отметим, что в Чувашии в настоящее время продолжают работать в режиме изоляции 10 организаций социального обслуживания, в которых находится более 2 тыс. инвалидов и пожилых людей. Посменно, по 14 дней, не выходя из интерната, соцработники обеспечивают уход за здоровьем граждан.