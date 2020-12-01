Фонд развития Чувашии «Пĕрле» запускает акцию «Спасибо вам, родные доктора!»

Метод «ниме» поможет объединить силы

Поддержка медиков, работающих в тяжелейших условиях обострения коронавирусной инфекции, выступает сейчас на первый план. Совещание Фонда развития Чувашии «Пĕрле», которое состоялось под председательством Главы республики Олега Николаева, было посвящено именно этим вопросам.

Ситуация, сложившаяся в этот осенне-зимний период, по словам руководителя региона, существенно напряженнее весенней. Если весной было задействовано почти две тысячи коек, то сейчас их число превышает три тысячи. И число медиков, привлеченных к оказанию медицинской помощи людям, заболевшим ковидом-19, тоже увеличилось. Естественно, что риск выгорания и усталости медицинских работников в этих условиях достаточно высок и они нуждаются в помощи.

Конечно же, медики получают и федеральные выплаты, и средства из республиканского бюджета. Но им нужна еще и моральная поддержка общества. В Фонд развития Чувашии «Пĕрле» поступают самые разные предложения от людей, в том числе ведущих бизнес. Олег Николаев отметил важность консолидации в этом важном деле методом «ниме», когда каждый вкладывает частичку своего труда в общее дело. В итоге получается огромная сила, способная преодолеть любые трудности.

Чтобы адресно дойти до каждого, председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова рассказала, что Фонд развития Чувашии «Пĕрле» готовится запустить в республике новую акцию — «Спасибо вам, родные доктора!» Акция многоплановая — это и вручение сладких подарков медикам к Новому году вместе с рисунками воспитанников детских садов и школьников республики, и размещение баннеров «Спасибо вам, родные доктора!» во всех районах и городах республики, а на центральных площадках городов и районных центров планируется установить фигуры в виде сердца с нишами, куда можно будет опустить письмо с благодарностью медикам.

Эмоциональное выгорание при тяжелой работе — вполне предсказуемая реакция. В «красной зоне» сейчас работает более двух тысяч врачей. Необходимо создание зон психологической разгрузки, где медики могли бы просто передохнуть и переключить внимание, восстановиться. По словам ректора Института усовершенствования врачей Романа Матвеева, такой опыт в лечебных учреждениях уже есть, и он хорошо себя зарекомендовал. После заболевания ковидом-19 пациенты проходят реабилитацию в санаториях республики, и хотелось бы, чтобы такое санаторно-курортное лечение было доступно еще и врачам. Нужно только определить на него квоты.

Промышленные предприятия также готовы принять участие в акции. Как рассказала советник генерального директора «АВS ЗЭиМ Автоматизация» Любовь Макеева, в Цивильскую районную больницу и в подшефные организации — дом ребенка «Малютка» и социально-реабилитационный центр несовершеннолетних — были переданы средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, рециркуляторы для обеззараживания воздуха. От своего коллектива она выразила благодарность медикам, чья деятельность позволяет предприятиям работать.

На призыв помочь медикам, по словам председателя попечительского совета Фонда развития Чувашии «Пĕрле», директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики Вячеслава Александрова, откликнулись руководители 37 предприятий, организаций республики, а также ее жители, которые внесли свой вклад в копилку добра. Сейчас фонд собирает средства, которые пойдут на поддержание здоровья медицинских работников, и они уже начали поступать.