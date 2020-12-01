Каждый пятый в Чувашии зарабатывает менее 15 тыс. рублей в месяц

Доля работающих с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц в Чувашии составляет 1,4%. Об этом сообщает агентство «РИА Рейтинг».

По этому показателю регион на 70 месте среди остальных. Ниже он, например, у Республики Марий-Эл (1,2%), Кировской области (1,1%), Республики Мордовии (1%). Пять регионов могут похвастаться тем, что свыше 25% работников в них получают 100 тыс. рублей и более. Вполне предсказуемо, что лидерами тут являются северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Чукотском автономном округе более 40% работников зарабатывают как минимум 100 тыс. рублей в месяц.

Доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в месяц в нашей республике составляет 19,3%. В Республике Марий-Эл — 20,4%, в Ингушетии — 24,8%, В Дагестане — 29,1%. А самая низкая доля — в Камчатском крае — 0,2%.