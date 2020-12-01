«Дети Индиго» примут участие в следующем сезоне телепроекта «Детский КВН»

В День матери в России прошел Международный фестиваль детских команд КВН. Чтобы не подвергать риску маленьких участников и зрителей, провести мероприятие решили в формате онлайн. По его итогам организаторы объявили список команд-участниц будущего сезона телевизионного проекта «Детский КВН» на телеканале СТС. В первой десятке этого списка — чебоксарская команда «Дети Индиго», в составе которой четыре участницы: Елена Степанова, Софья Кузьмина, Александра Лисина и Евгения Кузина, сообщает официальный сайт администрации города Чебоксары. Веселые и находчивые школьницы из Чувашии проделали немалую работу на пути к этой цели. Несмотря на небольшой возраст, ребята уже успели поучаствовать в трех фестивалях, отыграть три сезона в школьной лиге Чебоксар, в одном из которых стали чемпионами, и два сезона во Всероссийской юниор-лиге в Москве, в которой оба раза доходили до финала.