На портале «Открытый город» началось голосование за изменение троллейбусных маршрутов

Как уже сообщала «СЧ», на планерке в администрации Чебоксар был поднят вопрос о возможных переменах в транспортной логистике столицы республики. Высказать свое мнение предложили и горожанам — все желающие могут проголосовать за изменения троллейбусных маршрутов на портале «Открытый город». На голосование выставлено несколько позиций — перемены в схеме движений могут коснуться троллейбусов № 2, 3, 5, 8, 11, 14 и 20.

«Корректировать маршруты будем только после тщательного обследования специалистов и с учетом мнения горожан», — подчеркнул глава администрации города Алексей Ладыков.

Голосование началось 26 ноября и продлится до 7 декабря. Его итоги рассмотрят на комиссии по вопросам развития транспортной сети и безопасности дорожного движения.