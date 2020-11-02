Налоговая не только собирает, но и помогает

На торжественном собрании, которое в преддверии Дня работника налоговых органов прошло в УФНС по Чувашии, собрались действующие сотрудники и ветераны службы. Встреча прошла с соблюдением обязательной социальной дистанциий в зале и масочного режима у всех присутствующих.

Первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков зачитал поздравление Главы Чувашии. «Ваши усилия направлены на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, качества предоставляемых услуг для законного ведения бизнеса и формирование устойчивого финансового потока в бюджеты всех уровней, — говорится в приветственном адресе. — Особенно важна роль налоговых органов в обеспечении хозяйствующих субъектов комплексом федеральных и региональных мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, позволяющим минимизировать их потери». Отметил Глава республики и заслуживающий высокой оценки вклад ветеранов налоговой системы, чей труд и отношение к делу с честью продолжает молодое поколение сотрудников ведомства.

В своем докладе руководитель УФНС по Чувашии Марина Петрова рассказала об успехах управления и подчеркнула: она гордится, что работает в таком коллективе и в такой команде, которой все по плечу. «Подтверждением тому является факт, что на протяжении последних лет мы входим в десятку лучших в Российской Федерации и лидируем среди регионов Приволжского федерального округа», — сказала Марина Валерьяновна.

Михаил Ноздряков в свою очередь поблагодарил присутствующих за слаженную и четкую работу, своевременно обеспечившую поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Он отметил, что в этом году в представлении о работе налоговых органов случился некий переворот, — все привыкли, что обычно налоговая служба собирает налоги и другие платежи с населения, а в условиях пандемии начала выдавать различные субсидии и оказывать помощь предпринимателям и компаниям. Еще год назад в это было бы сложно поверить. Сегодня налоговая служба — это гордость не только Чувашии, но и России, подытожил министр.

Лучшим сотрудникам налоговой службы были вручены государственные и ведомственные награды, памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области». Получили заслуженные награды и победители детского конкурса «Я — будущий налогоплательщик».