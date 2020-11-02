В Госсовете Чувашии приняли изменения в главный финансовый документ

Бюджет: прививка для бизнеса

Очередная, 45-я, сессия Госсовета республики прошла по уже привычному в последние полгода распорядку: спикеры докладывали из своих рабочих кабинетов по видеосвязи, в зале присутствовали только депутаты, а после каждого выступающего дезинфицировали не только трибуну, но и микрофоны. Желающих пробиться к ним, впрочем, в этот раз было немного. Вопросы повестки парламентарии рассмотрели без особых обсуждений, хотя темы поднимались актуальные. Депутаты приняли уточнение текущего бюджета, обсудили дополнительные налоговые льготы для предпринимателей в период пандемии и семей с пятью детьми, а также определились с кандидатурой уполномоченного по правам человека в Чувашии.

Вакцину — сначала медикам

Но прежде министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов привел оперативную информацию о ситуации с ковидом и мерах по противодействию инфекции. По данным на вторник, показатель заболеваемости в республике составляет 895,4 на сто тысяч населения (в России — 1300,5). Всего развернуто 2680 коек для лечения таких больных, для обеспечения амбулаторных пациентов лекарствами в республику направлено более 45 миллионов рублей. Поставку препаратов ожидают буквально на днях. На базе санатория «Лесная сказка» вновь развернули обсерватор на 140 мест, пока все койки там свободны. Перенесшие инфекцию проходят реабилитацию в четырех учреждениях: двух больницах и санаториях «Надежда» и «Чувашия-курорт». Тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводят в 11 лабораториях, анализы взяты более чем у 270 тысяч человек. Для помощи врачам в больницы направили 318 студентов-медиков. На контроле — ситуация в школах и социальных учреждениях.

Депутаты поинтересовались, как скоро поступят в республику современные вакцины от коронавируса. По словам министра, в широкий оборот новая вакцина пойдет в январе-феврале следующего года. В декабре в республику поступят 1012 доз вакцины, первыми ее получат медработники. А отвечая на другой вопрос по поводу запрета работы кафе после 23 часов («После одиннадцати вечера коронавирус как-то быстрее распространяется? А как же общественный транспорт в часы пик?»), он заметил: если каждый из нас лишний раз избежит массового скопления людей, ситуацию можно улучшить.

По миллиарду на троллейбусы и малому бизнесу

Подробно, четко, уложившись минута в минуту в отведенное регламентом время, об изменениях в республиканском бюджете на этот год доложил министр финансов Михаил Ноздряков.

Ситуация с коронавирусом не могла не отразиться на главном финансовом документе, и прежде всего на доходной его части, отметил министр. Самые большие потери собственных доходов республика понесла во втором квартале, по итогам девяти месяцев удалось выйти в плюс, но тем не менее отклонение от плана имеется. Значительно выросли безвозмездные поступления из федерального бюджета — на 9,5 млрд рублей, которые носят в основном целевой характер. Самые большие суммы поступили на дополнительные выплаты медикам и соцработникам (более 1,5 млрд рублей), поддержку граждан и республиканские программы социально-экономического развития. Так, 1 млрд 172 млн республике выделено на покупку 68 новых троллейбусов и 1 млрд на поддержку малого бизнеса. Почти 140 млн направят на проектирование новых объектов.

В частности, нового инфекционного корпуса Республиканской клинической больницы, здания поликлиники Канашской центральной районной больницы, сетей группового водовода Шемурша-Батырево-Комсомольский район. В целом к концу года доходы республиканского бюджета увеличиваются более чем на 8 млрд рублей и прогнозируются в сумме 69,8 млрд. Это на 19% выше, чем в 2019 году. Расходы возрастают на 8,8 млрд рублей и составят почти 71,8 млрд рублей, что тоже выше объемов прошлого года в 1,3 раза. Самая внушительная их часть — почти 70% — приходится на социально-культурную сферу.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ, первый вице-премьер

правительства Чувашии — министр финансов: «В целях поддержки местных бюджетов на 2,6 млрд рублей увеличиваются межбюджетные трансферты муниципалитетам. Всего в 2020 году они составят 26,8 млрд рублей, с ростом к уровню 2019 года на 12,2%. Из обозначенной суммы 365,7 млн рублей предусмотрено на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов, которые связаны с пандемией новой коронавирусной инфекции. Это позволит обеспечить сбалансированность бюджетов муниципальных образований и выполнение органами местного самоуправления своих полномочий».

В условиях пандемии существенные средства направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, восстановление экономики республики, поддержку граждан, бизнеса и ЖКХ. Традиционно не останутся без внимания и муниципалитеты. Вливания из республиканского бюджета в местные в виде дотаций и софинансирования составят 26,8 млрд рублей. Как отметила председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова, до конца года предстоит большая и кропотливая работа по их эффективному использованию.

«Сумма расходов — более 71 млрд рублей — уникальная, самая большая за все последние годы. Рост по трем основным разделам — здравоохранению, социальной политике и национальной экономике, — добавила она. — Республика продолжает участвовать в реализации 11 национальных проектов. Их доля в реализации бюджета составит после уточнения бюджета более 16%».

Депутаты попросили обратить внимание на нехватку «окон» в районных МФЦ. Михаил Ноздряков сообщил, что из муниципальных такие центры переведут в республиканские. С 1 января в республике начнется их централизация, а на единые стандарты оказания качественных госуслуг они перейдут с 1 мая 2021 года.

Поддержка в пандемию

На сессии депутаты рассмотрели внесение изменений в некоторые законодательные акты республики в связи с пандемией. Так, целый ряд дополнительных налоговых льгот готовится для предпринимателей. Как сообщил министр финансов Михаил Ноздряков, для субъектов малого и среднего бизнеса, включенных в перечень пострадавших отраслей, на 2021 год предлагается пакет дополнительных мер поддержки в виде пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. А для впервые зарегистрированных в период пандемии индивидуальных предпринимателей продлят «налоговые каникулы» — налоговая ставка для них составит 0% до 2024 года.

Налоговые льготы предусмотрены также для отдельных видов экономической деятельности. А для образовательных учреждений предлагается установить пониженную налоговую ставку по налогу на имущество, в частности, на общежития.

На налоговые послабления по поручению Главы Чувашии могут рассчитывать и многодетные семьи с пятью и более детьми в возрасте до 18 лет. Одного из родителей или опекунов после принятия проекта закона освободят от уплаты транспортного налога на легковые автомобили мощностью до 150 л.с.

«Это реальная поддержка, прежде всего, малого бизнеса. Беспрецедентные средства в этом году были направлены в форме субсидий — из бюджета республики бизнесу выделили 1,378 млрд. В трехлетний период (с 2021 по 2023 год) предусмотрено порядка 3 млрд рублей, из которых 909 млн — на 2021 год», — заключил министр финансов.