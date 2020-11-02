Банк «Открытие» — новые возможности для Чувашии

Банк и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписание соглашения стало одним из знаковых событий для Чувашии. Не менее значимым стало и открытие в центре Чебоксар по улице Карла Маркса, 21 обновленного офиса банка. Это в своем выступлении на торжественной церемонии открытия банка обозначил и Глава Чувашии Олег Николаев.

Итогом рабочей встречи Олега Николаева и Антона Анищенко стало подписание соглашения о сотрудничестве. Фото пресс-службы банка «Открытие»

«Чувашская Республика заинтересована во взаимодействии с такими крупными финансовыми институтами, как банк «Открытие», — отметил он чуть позже, отвечая на вопросы журналистов. — Для этого регион планомерно настраивает свою работу по принципу прозрачности, открытости и системной организации своей деятельности, понятной каждому инвестору и партнеру».

Подписанный сторонами документ предполагает дополнительные возможности для развития Чувашии. По словам Главы региона, в наметившемся сотрудничестве республика будет концентрироваться, прежде всего, на реализации инфраструктурных инвестиционных проектов, включенных в Комплексную программу социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы, поскольку они направлены на качественное изменение жизни и ведения бизнеса.

Желание участвовать в развитии Чувашии подтверждают и банкиры. Как сказал старший вице-президент банка «Открытие» Антон Анищенко, Чувашская Республика является одним из значимых регионов России с точки зрения экономического потенциала и масштабов региональной экономики. По его словам, банк готов рассмотреть возможность кредитования масштабных проектов в сферах ЖКХ, строительства инфраструктурных объектов. Отдельно он остановился на социальной составляющей бизнеса: «Наша задача — повышение доступности, качества и оперативности получения финансовых услуг, зарплатные проекты для предприятий в сфере здравоохранения, культуры, спорта и других муниципальных учреждений. Одним из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие» является кредитование малого и среднего бизнеса. Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли и предоставлять максимально выгодные условия работающему бизнесу, чтобы стабилизировать данный сектор».

Надо отметить, что банк в целом, несмотря на пандемию, сумел достичь тех плановых показателей, которые наметил в 2019 году, еще до кризиса. По итогам девяти месяцев чистая прибыль составила 40,3 миллиарда рублей. А это на 24% больше, чем за тот же период предыдущего года. Если же говорить о поддержке малого и среднего бизнеса, то только в Чувашии с начала года предпринимателям выдано кредитов на сумму 783 миллиона рублей.

«Не дожидаясь старта программ государственной поддержки, банк начал предоставлять собственные программы поддержки предпринимателям — кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание», — подчеркнул управляющий РОО «Чебоксарский» банка «Открытие» Владимир Царев. Словом, в период пандемии банк был рядом со своими клиентами и держал руку на пульсе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что число клиентов банка в республике, активно пользующихся его услугами, увеличилось на 14%, а объем средств предпринимателей на счетах банка «Открытие» увеличился с начала года на 18% и составил 967 миллионов рублей.

Помимо классических программ (кредитование, предоставление гарантий и т.п.) банк активно проводил собственные образовательные программы для предпринимателей в разных сферах и отраслях. Не остались без внимания и те, кто работал дистанционно. Была организована доставка карт на дом, улучшены работы дистанционных сервисов. Например, за это время количество пользователей мобильного банка увеличилось до 66% от общего числа клиентов «Открытия».

Впечатляют и другие цифры. Совокупный кредитный портфель банка в Чувашии по итогам 9 месяцев составил 1,84 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 56%. Значительно (на 92% по сравнению с прошлым годом) увеличилась сумма выдач ипотечных кредитов. Благодаря ипотеке с господдержкой, в которой банк, как и в других федеральных программах, принимает активное участие, в Чувашии только за 9 месяцев этого года улучшили жилищные условия около 200 семей.

Безусловно, успехи банка — это результат качественной работы его сотрудников. «С точки зрения эффективности, развития, достижения целей наша команда очень сильная. Мы уделяем большое внимание корпоративной культуре и ценностям, в которых важная часть отводится обеспечению надежности работы во всех сферах в интересах наших клиентов. Мы дорожим своей репутацией, это залог успешности бизнеса», — отметил в заключение Антон Анищенко.

ПАО Банк «ФК Открытие». Ген. лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г. Реклама.

В Чебоксарах заработал новый офис банка «Открытие». Фото пресс-службы банка «Открытие»