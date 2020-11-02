Федеральные выплаты продолжатся. Республиканские — тоже

С 1 ноября 2020 года и до 31 декабря 2021 года постановлением Правительства РФ введена специальная ежемесячная «социальная выплата» медицинским и иным работникам, которые участвуют в оказании помощи больным COVID-19 и помогают в борьбе с распространением инфекции. Об этом на очередном заседании Оперштаба по предупреждению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов. Отметим, новая выплата для тех, кто борется с коронавирусом, введена взамен двух действовавших ранее — «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» и «за выполнение особо важных работ». На Оперштабе Владимир Степанов отметил, что необходимо продолжить меры социальной поддержки и для медицинских работников, которые получали выплаты по постановлению правительства республики: «Иначе эти категории работников у нас выпадут». Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение и поручил предусмотреть в республиканском бюджете средства на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, не попадающим под федеральное вознаграждение, но задействованным в борьбе с коронавирусом.