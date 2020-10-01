…И оранжевое настроение в подарок

Жизнь в городах, как заметил знаменитый японский писатель Мураками, приучает смотреть себе под ноги, о том, что на свете есть небо, никто и не вспомнит… Но бывают, оказывается, исключения. Каждый раз, проезжая мимо Чебоксарской

ТЭЦ-2, смотрю вверх — на огромные градирни электростанции, клубы пара над которыми красят белыми мазками голубое небо, на высоченную дымовую трубу, устремленную как стрела, опять-таки, в то самое небо. При этом радует то, что эти сооружения пейзаж нисколько не портят — в последнее время они заметно похорошели.

Дело — совсем не труба!

Высота основной дымовой трубы Чебоксарской ТЭЦ-2 составляет 250 метров — это самое высокое сооружение в столице республики, потому его хорошо видно даже далеко за пределами города. Не скажу, что лицо Чебоксар, но, тем не менее, свою лепту в составление портрета города с развитой промышленностью она все-таки вносит. Встречают, как известно, по одежке, применительно к крупному населенному пункту такая «рослая» труба, я бы сказал, является частью одежды — облика города. Значит, подобное сооружение и выглядеть должно соответствующе — солидно и опрятно. Поэтому его капитальный ремонт в рамках двух масштабных ремонтных кампаний, стартовавший еще в прошлом году и недавно завершившийся, оказался очень кстати.

Труба, введенная в действие в далеком 1984 году, заметно посвежела на вид — восстановлено антикоррозийное покрытие, обновлена футеровка, которая защищает конструкции от внешних воздействий. Если присмотреться внимательно, то на макушке «шпиля» теперь можно разглядеть логотип компании «Т Плюс».

Впрочем, за формой — внешним фасадом — должно быть и содержание. Она ведь не для красоты поставлена, труба несет важную функцию в процессе обеспечения технологии выработки электрической и тепловой энергии путем сжигания природного газа. Поэтому специализированной подрядной организацией кроме перечисленных работ выполнен ремонт газораспределительных перегородок трубы, восстановлены отдельные участки защитного слоя железобетонной поверхности ствола трубы и так далее. На обновление объекта филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс направил 31 миллион рублей.

— Капитальный ремонт в первую очередь повысит ее надежность и продлит срок эксплуатации, — подтвердил директор филиала Сергей Ушаков. — Кстати, во время ремонта работа ТЭЦ и обеспечение потребителей энергоресурсами не прерывались. Функции основной трубы выполняла резервная дымовая труба станции.

Солнце вместо серых туч

Более надежной стала и работа башенных градирен ТЭЦ — результат выполненных в прошлом году работ. Плюс к этому улучшилось их состояние и повысилась экономичность работы объектов. Первая градирня, запущенная в 1979 году, капитально отремонтирована: замена элементов противообледенительного тамбура, ремонт железобетонных колонн и чаши водосборного бассейна, установка новых разбрызгивающих сопел и так далее — подробное перечисление всех операций заняло бы немалую часть страницы газеты.

БГ № 2, которая на пять лет младше первой, подверглась реконструкции: ороситель из асбестоцемента сменили на полимерный, произвели замену водораспределительной системы из более чем 3,1 тыс. сопел и 9 коллекторов с водораспределительными лучами, системы воздухорегулирования и противообледенительного тамбура, ремонт железобетонных колонн градирни.

Всего этого, конечно, горожане не увидели. Но есть и наглядная часть большой работы, которую, безусловно, все заметили и оценили: градирни поменяли облик — из серых, невзрачных сооружений превратились если и не в самые красивые, то во вполне интересные и притягивающие взгляд объекты. При их покраске энергетики воспользовались корпоративным цветом — получилась оранжевая красота вместо былой серости.

На обновление градирен ПАО «Т Плюс» вложило 88 миллионов рублей. Объекты, скажем так, габаритные — одной только краски ушло 15 тонн. Поэтому кое-кто пытается язвить: мол, эти деньги можно было бы использовать с большей пользой, чем тратить на пиар. Другие бы обиделись, а в филиале энергокомпании губы не надувают — объясняют: красить градирни пришлось бы в любом случае, иначе коррозия будет разъедать металл. Серого цвета или оранжевого — цена краски одна и та же, унылость или ассоциирующаяся с теплом и летом яркая палитра — разница только в этом. Энергетики, ни рубля лишнего от запланированного не потратив, выбрали второе: украсили город лучиком солнца — подарили нам частичку оранжевого настроения. А самые наблюдательные, возможно, уже заметили: началась покраска стены главного корпуса котлотурбинного цеха. Тоже в корпоративных цветах. С Марпосадского шоссе, кстати, изменения уже видны.

Фото Ирины Романовой

«Похорошели» и дымовая труба, и градирни.