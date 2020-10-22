Работая над картиной, художник целый год провел на стройке

На холсте — ритм времени

Размышляя о работе художника, мы представляем себе его у мольберта в мастерской или с этюдником на пленэре или, наконец, с баллончиком краски у стены. Сегодня даже трудно поверить, что ради одной картины человек мог целый год жить на стройке, под открытым небом, в мороз и жару, искать и пробовать, десятки раз начиная заново, подбирая деталь за деталью. А ведь именно так Моисей Спиридонов писал «Ударную бригаду бетонщиков на строительстве КВРЗ».

В 1935 году Чувашия собиралась отмечать свое пятнадцатилетие, и к этой дате начали готовиться загодя. Художники, в конце 20-х объединенные в творческую организацию, решили устроить грандиозную выставку, чтобы показать, каких высоких результатов достигла республика за годы новой жизни, и как изменились люди. Надо сказать, профессиональных мастеров тогда было не так много, не больше десятка, и работа на них лежала значительная: от оформления театральной сцены до украшения города к празднику. Но тем ответственней они к ней подходили.

СПРАВКА «СЧ» Моисей Спиридонович СПИРИДОНОВ (1890—1981 гг.). Живописец, график, художник-педагог, народный художник Чувашии, заслуженный деятель искусств Чувашии и России. Родился в с. Яншихово-Норваши (ныне Янтиковский район). В 1912 г. окончил Казанскую художественную школу. Учился в Высшем художественном училище при Академии художеств в Петрограде. Многие годы являлся председателем Союза художников Чувашии. Работал на педагогических курсах в г. Канаше, преподавателем Чебоксарского художественного училища, заведовал Центральным Чувашским краеведческим музеем, был директором Чувашской государственной художественной галереи. Награжден орденами Ленина, Дружбы народов. Его именем названа улица в Чебоксарах.

Одной из самых масштабных строек тех лет был Канашский вагоноремонтный завод: на площади в 44 га возводилось 8 цехов, склады, компрессорная станция, ТЭЦ, пожарное депо и масса других объектов. А ведь рабочим надо было где-то жить — значит, требовались дома и магазины, школа, больница, клуб, баня… Можно сказать, что Канаш, каким мы его знаем, появился именно благодаря КВРЗ.

Моисей Спиридонович Спиридонов, понимая значение происходящих событий, весной 1934 года отправился туда. Своих профессиональных строителей в Чувашии тогда еще почти не было, так что руководящий состав, прорабов пригласили из Москвы и соседних республик, а бригады набрали из местных крестьян. Фактически на глазах художника рождался новый рабочий класс, и показать это было совершенно необходимо.

Так на картине появились парень в лаптях, тот, что катит тачку, и бригадир Ахмедзянов, человек грамотный (на это ненавязчиво намекает книжка в кармане его спецовки), талантливый организатор, которому удалось так поставить работу, что его бригада постоянно задавала тон в социалистическом соревновании. В число строителей вошли лучшие из лучших, готовые не только ударно трудиться, но и защищать родину с оружием в руках: на груди одного из рабочих красуется значок «Ворошиловский стрелок».

Картине предшествует серия угольных и карандашных портретов — видно, что каждого из своих героев художник основательно изучил. Есть в собрании ЧГХМ и эскиз, решающий полотно композиционно. На нем среди фигур второго плана видны, в основном, мужчины. А вот в итоговом полотне на их месте Спиридонов показывает женщин, которые грузят на носилки кирпич. Новых женщин — не на кухне у очага в окружении детишек, а на ударной стройке!

Песок, необходимый для бетона, прибывал на стройку на платформах — Спиридонов неоднократно пишет сцены разгрузки, фотографирует торец платформы, пишет его маслом, стараясь верно изобразить все детали. А в итоге на картину попадает только ее уголок — зато с характерной надписью: Канашский ВРЗ.

Художника интересует динамичный ритм просвеченных солнцем балок и лесов, он не раз пишет их на эскизах, меняя ракурс, чтобы как можно лучше показать объемы строящихся цехов, простор и воздух. На помощь ему приходят небо и летящие белые облака, движение которых подхватывает дым паровоза.

Любопытна еще одна деталь, которую выделяет автор на итоговом полотне — ничем, казалось бы, не примечательная лампочка под зеленым колпаком. Однако сколько она говорит о произошедших изменениях! Ведь еще 15 лет назад люди ломали глаза при лучине, а сейчас, благодаря электричеству, и с заходом солнца работа не останавливается.

К весне 1935 года картина (полотно почти полтора на три с половиной метра) была закончена. Ее одобрила строгая комиссия из художников, писателей и партработников, а затем картину показали на юбилейной выставке. Но в первую очередь оценил работу коллектив строителей завода: специально для него Спиридонов сделал выставку в фойе недавно открытого клуба. Начальник строительства тогда сказал, что художник принял в нем участие не меньше любого рабочего.

…Несмотря на долгие годы, прошедшие с той поры, и множество полотен, написанных на «производственную тематику», «Ударная бригада бетонщиков» остается уникальной и впечатляет не только своим форматом и живописными качествами, но и искренним чувством радости от созидательного труда.

Картина: Спиридонов М.С. Ударная бригада бетонщиков на строительстве КВРЗ. 1935 г. Холст, масло. 135 х 350.

Эту и другие работы художника можно увидеть в ЧГХМ на выставке «От замысла к воплощению».