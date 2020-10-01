Минтранс работает над решением проблемы перевозок по направлению Чебоксары — Новочебоксарск

Всего это межмуниципальное направление, по данным Минтранса, обслуживают 7 маршрутов, причем ежедневно на линии должно работать 185 автобусов. Но с августа этого года стали поступать жалобы от новочебоксарцев: утром в часы пик они не могут спокойно выехать на работу в Чебоксары, а вечером — вернуться. Люди подолгу ждут транспорт, автобусы едут битком, о соблюдении социальной дистанции и речи не идет. После проверки выяснилось, что на линию выходит гораздо меньше автобусов, порядка 120-130. Перевозчики же оправдываются, дескать, не хватает автобусов и водителей, и увязывают это все с низкими тарифами по данному маршруту, которые были установлены еще в 2012 году и с тех пор не менялись.

Руководитель Минтранса Чувашии Владимир Осипов доложил, что принят новый документ планирования, вступивший в силу с 25 октября, согласно которому направление «Чебоксары — Новочебоксарск» будут обслуживать 4 маршрута, при условии, что автобусы будут среднего класса.

Однако сама процедура перехода на новый режим работы межмуниципального транспорта займет много времени, результат ожидается лишь к середине или концу марта, сообщил министр. «Если в Чебоксарах в целом мы видим порядок в транспортном обслуживании, хотя и остается еще нерешенная проблема с нелегальными перевозчиками, то по пассажирским перевозкам из Чебоксар в Новочебоксарск ситуация напряженная. До марта еще далеко, а людям нужно ездить, поэтому давайте на днях выработаем оптимальное решение, как увеличить транспорт», — поставил задачу Олег Николаев.