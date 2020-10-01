Главам администраций поручено лично оценить ситуацию на каждом проблемном строящемся объекте

С подробным докладом о том, как в регионе реализуется комплексная программа развития сельских территорий, выступил на планерке вице-премьер правительства республики — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Напомним, речь идет о целом спектре жизненно важных задач на селе: строительство и капремонт дорог, школ, детсадов, домов культуры, спортивных учреждений, обновление систем водоснабжения и водоотведения, газификация, возведение ФАПов.

Почти в 840 проектах на условиях софинансирования участвуют и местные жители. Это так называемое инициативное бюджетирование. На сегодня реализовано 625 таких проектов: это ремонт дорог, объектов ЖКХ, установка детских площадок, очистка водоемов и так далее. В передовиках по освоению средств — Урмарский, Шемуршинский и Шумерлинский районы. В отстающих — Моргаушский, Аликовский и некоторые другие. Где-то процесс тормозят недобросовестные подрядчики, а где-то слабо работает администрация, из-за чего 21 проект рискует остаться незавершенным в этом году. «Уже четвертый год реализуем эту программу, и каждый год одни и те же районы подводят», — посетовал министр.

Олег Николаев попросил глав администраций Чебоксарского, Моргаушского и Мариинско-Посадского районов объясниться, почему работа не налажена должным образом. Руководители муниципалитетов, конечно же, заверили, что в ближайшее время решат проблемы. Однако во время общения с Олегом Николаевым выяснилось, что некоторые главы плохо владеют ситуацией и даже с населением толком не общаются.

«Поручаю всем главам администраций муниципалитетов, где есть проблемные объекты, доехать до каждого объекта, вникнуть, понять проблему и ее причину. Жду доклада до конца недели», — поручил руководитель региона.

Не все благополучно в муниципалитетах и по реализации программы «Формирование комфортной городской среды», рассказал руководитель Минстроя Александр Героев. Городам и районам до 1 ноября нужно заключить контракты по объектам, которые должны быть благоустроены в 2021 году. Но с задачей пока справились лишь Алатырь, Чебоксары и три района. Некоторые муниципалитеты даже не объявили аукционы.

«Мы что, друг друга не слышим? — возмутился бездействием властей на местах Глава Чувашии. — Вам дано поручение, срок обозначен. Региональный проект обеспечен федеральными деньгами. Вам что, деньги не нужны? У вас все в порядке в муниципальных образованиях? Прошу соответствующие ведомства к завтрашнему дню разобраться по каждому муниципальному образованию, где есть проблемы, подготовить план действий, обозначить риски и указать, о каких деньгах идет речь. Будем разговаривать персонально…»

ЦИФРЫ 4,3 млрд рублей предусмотрено в этом году на развитие села в Чувашской Республике с учетом всех госпрограмм.

За год всего будет реализовано 3178 различных проектов

Обсуждались на совещании и другие вопросы. В частности руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова доложила об исполнении «майских указов» в части совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, отметив положительную динамику. А исполняющая обязанности руководителя Минкультуры Чувашии Светлана Каликова рассказала о подготовке к проведению XIII Чебоксарского международного кинофестиваля.

«Мы готовы к любому развитию событий: как к обычному проведению кинофестиваля, так и в случае введения дополнительных ограничений — к проведению кинофестиваля в онлайн режиме», — сказала она. По словам и.о. министра, XIII Чебоксарский международный кинофестиваль будет проходить с 30 октября по 5 ноября. В его рамках пройдут два конкурса: игровые фильмы, а также этническое и региональное кино. Будут представлены свыше 30 картин из России, Беларуси, Кыргызстана, Южной Кореи, пять из них — работы чувашских режиссеров.

Зашла речь на планерке и о предстоящем праздновании Дня народного единства. Олег Николаев предложил перенести намеченный на 4 ноября Фестиваль народов республики на более позднее время.