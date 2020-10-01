Школьные каникулы пройдут в обычном режиме

А вот в транспорт без маски могут не пустить

«Ситуация по стране напряженная, растет число заболевших коронавирусом и в Чувашии, что требует более внимательного и ответственного отношения к выполнению всех необходимых мер безопасности», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев, открывая вчерашнее заседание оперативного штаба по коронавирусу.

Руководитель региона напомнил, что следующая неделя — последняя перед началом осенних каникул школьников и у родителей возникает много вопросов о том, как будет организован отдых детей. «Особых планов тут нет, каникулы будут стандартными, но очевидно, что без проведения массовых мероприятий, на это нужно обратить внимание и рекомендации разослать в учебные заведения», — поручил Олег Николаев. Если школа, класс запланировали какой-то выезд в каникулы, лучше его пока отменить. Чтобы не прибегать к крайним мерам, уже сейчас нужно строго соблюдать все правила безопасности, предупредил Глава Чувашии.

На совещании было отмечено, что среди школьников растет заболеваемость ОРВИ, в ближайшее время будут увеличены темпы вакцинации детей от гриппа. А вот случаи заражения ковидом подрастающего поколения, по данным Роспотребнадзора по Чувашии, единичные. «Рост заболеваемости среди школьников пока приостановился, но расслабляться еще рано», — считает руководитель ведомства Надежда Луговская.

И если в школах строгие меры в большинстве своем соблюдаются, то в общественном транспорте стабильно выявляются нарушения. «Заболевших ковидом становится больше, особенно среди пенсионеров, в том числе и потому, что люди пренебрегают ношением масок в транспорте, поэтому предлагаем, как в ряде других регионов, не оказывать пассажирам без масок транспортные услуги», — предложила Надежда Луговская. Олег Николаев поручил рассмотреть вопрос совместно с Минтрансом Чувашии, который в эти дни ведет усиленную проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте, и если это действительно необходимо, меры будут ужесточаться.