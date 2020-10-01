На лекарства от ковид-19 установлены предельные максимальные цены

Лечение пациентов с ковид-19 — далеко не дешевое удовольствие. Препараты, которые включены во временные методические рекомендации, не только дороги — цены на них могут различаться у разных поставщиков в два раза.

Поэтому несколько препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений постановлением правительства страны внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это означает, что на них установлена предельная максимальная цена, которая будет действовать с 21 октября.

Препараты Фавипиравир, Левилимаб и Олокизумаб благодаря этому, по мнению федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко, будут более доступны для приобретения лечебными учреждениями, а затраты из бюджета будут минимизированы.

Возьмем для примера Фавипиравир — сейчас его цена составляет от 11 тыс. до 16 тыс. рублей. С 21 октября его цена за таблетку не должна превышать 100 рублей. Поэтому максимальная стоимость упаковки препарата из 50 таблеток в рознице в Москве с учетом надбавок составит 6875 руб. включая НДС. В регионах цены могут быть несколько выше из-за региональных надбавок, но в любом случае они будут почти вдвое ниже, чем были до включения в список ЖНВЛП.

Напомним: принимать эти препараты можно только по назначению врача.