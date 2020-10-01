Чувашия лидирует в ПФО по объемам налоговых льгот для предпринимателей

В нынешних непростых условиях правительство России старается всячески поддержать бизнес. Вносят свой вклад и регионы, вводя налоговые льготы для поддержки предпринимателей. Но не везде объем таких льгот одинаков. Газета «Наша версия Марий Эл, Чувашия» попробовала сравнить «льготный расклад» в регионах Приволжского федерального округа и сделала вывод: Чувашия задает темп по налоговым льготам и намерена продлить их для отраслей, пострадавших от связанных с пандемией ограничений.

«Возьмем, к примеру, налог на имущество организаций по отдельным объектам недвижимости, привязанный к кадастровой стоимости, — пишут журналисты издания. — В трех субъектах: Нижегородской, Самарской областях и Республике Марий Эл так и не установлены двухпроцентные льготы на этот налог. Может, эти регионы еще только собираются смягчить налоговый климат, может, по крупицам набирают льготные проценты, а может, туго затянули пояса и отодвинули проблему за горизонт?

В то же время ряд субъектов нашли возможность снизить бремя имущественных налогов. Так, двухпроцентная льгота для объектов недвижимости более 150 квадратов введена в Ульяновской области, свыше 1000 квадратов — в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане, Мордовии. Льгота от 1,5 до 1,65% — в Чувашии (свыше 1000 квадратов), Кировской области (до 200 кв. м освобождены в сельской местности), в Пермском крае (свыше 300 квадратов).

А вот сравнительный льготный срез на этот и следующий годы для бизнесменов-новичков — впервые зарегистрированных налогоплательщиков. В Чувашии по двум доходным критериям картина выглядит так: 1% и 4% — на текущий год, 5% и 10% — на предстоящий. Надо сказать, далеко не во всех регионах к свежеиспеченным коммерсантам подошли с таким обнадеживающим льготным аршином. Достаточно упомянуть, что в ПФО подобные послабления пока еще только планируется ввести лишь в Ульяновской и Оренбургской областях.

Следует отметить, что «налоговые пряники» регионы «раздавали» и организациям, связанным с приоритетными видами экономической деятельности. При этом каждый субъект расставлял свои акценты. Так, в Чувашии сосредоточили внимание на обрабатывающих производствах, на предприятиях, занимающихся научными исследованиями и разработками, а также на социально ориентированных некоммерческих организациях. Льготные ставки для них на 2021 — 2023 гг. по двум налоговым позициям составили 4% и 10%. Для сравнения в Пермском крае шкала колеблется от 1% до 10%. В Ульяновской области при 18 видах деятельности примерно такие же цифры. В далеко не бедном Татарстане для приоритетных пяти видов от 1% до 5%. А в Саратовской области льготы пока ограничиваются лишь текущим годом.

И, как мы видим, по ряду «номинаций» у Чувашии весьма достойный почин, особенно, если принять во внимание таких «спящих» соседей, как Марий Эл, Нижегородская и Саратовская области — и уж совсем «храпящих» по прорывным льготам для начинающих коммерсантов», — считают журналисты «Нашей версии».