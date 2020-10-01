В муниципалитетах республики есть свои комплексные программы развития

План на пятилетку для городов и районов

Модернизация промышленных предприятий и внедрение новых технологий в сфере АПК. Поддержка малого бизнеса и привлечение инвесторов. Создание условий для комфортной жизни на селе, благоустройство городских территорий, реконструкция школ и строительство новых дорог.

Все это заложено в принятых в нынешнем году программах социально–экономического развития по каждому муниципалитету республики. Также как и Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии до 2025 года — главный документ республики на ближайшую пятилетку, «дорожные карты» по отдельно взятым городам и районам тоже готовили десятки специалистов и обсуждали на собраниях с участием общественности.

Правда, по объему эти документы получились разными — у одного муниципалитета они занимают 8-10 страниц печатного текста, у других — все 80.

Но главное все-таки не в размере. Важно, чтобы эти программные документы стали основой для конкретных действий, а все прописанные в них стратегические и тактические планы воплотились в реальную жизнь.

Тексты программ предоставлены пресс-службой Администрации Главы Чувашии и Минэкономразвития республики.

Алатырский район