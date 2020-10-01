ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашской Республики

«Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Чувашской Республики! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Отрасль дорожного хозяйства является важнейшей составляющей современной экономики и устойчивого развития региона. Благодаря вам прокладываются и обновляются дороги, строятся мосты и развязки, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, активно выполняются показатели национальных проектов. Выражаю вам искреннюю признательность за профессионализм и достигнутые показатели. Уверен, что и в дальнейшем, реализуя потенциал отрасли и применяя на практике современные технологии, вы будете динамично развивать дорожную сеть, участвовать в благоустройстве городов и сел».