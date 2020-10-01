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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашской Республики

«Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В этом году отрасль показала рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. Это результат ежедневного напряженного труда более 20 тысяч жителей республики, занятых в агропромышленном секторе. Уверен, что существующие инструменты государственной поддержки позволят аграриям Чувашии реализовать важные инвестиционные проекты, расширить свое присутствие на внутреннем рынке страны, нарастить экспортный потенциал отрасли. Дорогие друзья! Благодарю вас за непростой труд, за щедрый и богатый урожай, за достойные результаты, которыми гордится Чувашия! Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!»

Опубликовано: 8 октября 2020 г.


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