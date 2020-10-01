Лучшие повары, печники и интернет-маркетологи — из Чувашии

Наши молодые профессионалы признаны лучшими на национальном чемпионате WorldSkills Russia 2020

В финале завершившегося в конце сентября VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) выпускнице Чебоксарского экономико-технологического колледжа Валерии Субботиной, представлявшей республику на российском этапе, пригодились не только знания, но и характер. Во время ответственного конкурсного испытания в компетенции «Интернет-маркетинг» сайт, над созданием которого работала девушка, «полетел» и задание пришлось выполнять заново… Неудача не остановила Валерию. Взяв волю в кулак, она успела справиться с заданием — даже время осталось. Результат — «золото» в копилке команды республики на престижном чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы».

Валерия Субботина стала одним из трех победителей VIII национального чемпионата WorldSkills Russia из Чувашии. В минувшую пятницу, в день 80-летия системы профессионально-технического образования, призеры и участники конкурса со всей страны получили заслуженные награды. Церемония чествования победителей прошла в прямом эфире во всех регионах — республика присоединилась к телемосту, организованному Союзом Ворлдскиллс и Министерством просвещения, из стен Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа.

Представителей чувашской команды молодых профессионалов едва вмещала сцена учебного заведения — мастерства и трудолюбия ребятам из Чувашии не занимать. В финале VIII национального чемпионата WorldSkills Russia они завоевали 29 наград: три «золота», одно «серебро», четыре «бронзы» и 21 медальон за профессионализм, что обеспечило республике 11-е почетное место среди 83 регионов-участников чемпионата.

«Ребята, мы гордимся вами. Надеемся, вы все станете наставниками для других ребят, которые будут брать с вас пример», — поздравила чемпионов и их наставников первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова. Она отметила, что республика присоединилась к международному движению WorldSkills около десяти лет назад в числе первых регионов в России. За это время в нем проявили себя более тысячи студентов и молодых специалистов.

В этом году у движения появилось новое направление — «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет. Его участниками стали 25 умудренных опытом представителей рабочих профессий из республики. Сегодня статус специализированных центров компетенций для отработки навыков WorldSkills в Чувашии имеют пять техникумов и колледжей по семи компетенциям, один из них — МЦК-ЧЭМК — является федеральным. А по итогам этого года три техникума республики вошли в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы».

«Нам нужны ваши, ребята, золотые руки. Нам очень нужны перспективы, чтобы наша республика и дальше развивалась, а уровень жизни и в Чувашии, и в России повышался. Это в первую очередь будет благодаря вашим золотым рукам и вашим умным головам», — обратился к победителям и призерам координатор движения «Молодые профессионалы» в Чувашии Алексей Судленков.

ЦИФРА Более 3000 конкурсантов стали участниками национального финала чемпионата WorldSkills Russia 2020.

Отличный результат показал и второкурсник Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Евгений Михайлов. Он завоевал золотую медаль в компетенции «Печное дело». Молодого человека заинтересовал столь необычным в наше время ремеслом еще на первом курсе наставник, мастер производственного обучения Василий Софронов, который и подготовил чемпиона. В финале, признался победитель, помогли стены — конкурс проходил в дистанционном формате под присмотром видеокамер в мастерской техникума. Как рассказал Евгений, на национальном чемпионате он выложил кирпичной кладкой цифры «19/10» — 19 октября празднуется день печника. А заданием из «черного ящика», которое конкурсанты получили за день до соревнований, стало выложить печку. «Ничего сложного не было — наверное помогла хорошая подготовка. Мне помогал готовиться к финалу прошлогодний чемпион из нашего техникума», — поделился впечатлениями лучший молодой печник.

Третья золотая медаль — у ученицы десятого класса чебоксарской школы № 64 Дарьи Жевалюковой в компетенции «Поварское дело» среди юниоров. В течение трех дней школьница демонстрировала свои кулинарные способности под прицелом пяти видеокамер в специальном боксе в Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции — поварская компетенция также прошла в онлайн-режиме. На каждый день — три блюда, причем одно из них секретное, о котором участники узнавали за день до соревнований, — требования к участникам предъявлялись серьезные. Блюда — самые разнообразные: сырники, фуршетные закуски «фингерфуд», котлета пожарская, шоколадный фондан, блюдо из птицы, консоме — за все Дарья получила высокие баллы.

«Люблю готовить», — раскрыла секрет своей победы медалистка. К участию в конкурсе, кстати, ее подтолкнула школьный учитель технологии Ольга Иванова. Умение схватывать все на лету подметила и наставник девочки, преподаватель техникума Екатерина Борцова.

Еще один ее воспитанник Андрей Нечаев, выпускник техникума, удостоился на национальном чемпионате медальона за профессионализм.

Дарья Жевалюкова и Валерия Субботина принесли команде республики золотые медали.