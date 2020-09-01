Чувашию посетил посол Республики Никарагуа

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня в Доме правительства Глава Чувашии провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес. Олег Николаев тепло поприветствовал гостью и высказал мнение, что ее визит станет импульсом для развития партнерских взаимоотношений между двумя республиками. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах.
«Для меня большая честь приехать сюда и передать вам теплый братский привет от имени правительства Никарагуа и от всего никарагуанского народа. Спасибо, что пригласили нас посетить эту волшебную землю, которая славится своими поэтами, космонавтами, другими выдающимися личностями. Я очарована вашим краем», — призналась госпожа посол.
Альба Асусена Торрес отметила, что Республика Никарагуа заинтересована сотрудничать с Чувашией в таких сферах как сельское хозяйство, электротехника, промышленность, здравоохранение, культура.
«Ваше богатство — это ваш древний народ, ваш язык, музыка, танцы, культура. Благодаря культурному обмену между нашими народами мы можем сохранить их уникальность, при этом став духовно богаче. И мы бы предложили вам побратимство наших городов», — приводит слова никарагуанского дипломата пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
Олег Николаев эту идею поддержал, пообещав, что в ближайшее время соответствующая работа будет проведена. Кроме того, он предложил в рамках налаживания побратимских отношений между Чувашией и Никарагуа провести большое культурное мероприятие, которое может стать регулярным.
«Мы дорожим и гордимся нашей древней культурой, традициями и нацелены на то, чтобы эта культурная палитра, ее глубина сохранилась. Мы всегда готовы взаимодействовать, показывать нашу национальную красоту и изучать вашу культуру, чтобы на этом контрасте дополнительно вдохновляться», — сказал он.

Опубликовано: 28 сентября 2020 г.


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