В Алатырском районе полиция оперативно обнаружила заблудившихся в лесу пенсионерок

Опасным приключением обернулся поход по грибы для трех пенсионерок из поселка Алтышево Алатырского района. Днем в пятницу в межмуниципальный отдел МВД России «Алатырский» обратился внук одной из пожилых сельчанок и сообщил, что его бабушка и две ее приятельницы заблудились в лесу. Сотрудники полиции вместе с родственниками пенсионерок и местными жителями сразу же выдвинулись на поиски. Три часа полицейские прочесывали местность сначала на машине с громкоговорителем, затем пешком и, наконец, обнаружили трех бабушек, промокших под дождем, но так и не бросивших свои корзины с опятами. Сейчас самочувствие у заблудившихся пенсионерок нормальное, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии. И это при том, что одной из любительниц «тихой охоты» исполнилось 84 года, а другой — аж 87 лет.