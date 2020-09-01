Анжелика Сидорова: «Очень люблю Чувашию и горжусь, что представляю ее»

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Анжелика Сидорова побывала в нашей республике, где приняла участие в спортивном форуме и встретилась с врио Главы Чувашии

«С добрым спортивным утром!» — поприветствовал Олег Николаев чемпионку мира и Европы в прыжках с шестом на встрече в Чебоксарах, прошедшей на прошлой неделе. На эту встречу сам Николаев, по его признанию, пришел после совместной пробежки по набережной с чемпионом мира и Европы Григорием Дроздом, также гостившим в это время в Чувашии.
Приезд именитых спортсменов в нашу республику стал традицией. Только за последний месяц здесь побывали вице-чемпион мира, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, трехкратный чемпион мира, ныне — президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. А сейчас — Сидорова и Дрозд.
И это не просто гостевые поездки, а именно целенаправленная совместная работа с руководством региона, местными спортивными организациями; встречи, общение, мастер-классы с юными и взрослыми атлетами. К слову, Николаев в разговоре с чемпионкой отметил, что спорт — один из приоритетов для социально-экономического развития Чувашии.
«Мы прилагаем много усилий, развиваем инфраструктуру, чтобы люди любого возраста в любом уголке республики могли заниматься спортом, физкультурой. Если говорить о развитии спорта высших достижений, то тут есть еще над чем поработать, и мы это осознаем, и соответствующая работа уже запущена. Нас очень радует, что в целом поддержка со стороны Правительства Российской Федерации уже есть», — сказал Николаев.
Но в первую очередь он поздравил Анжелику Сидорову с очередным триумфом: недавно она выиграла чемпионат России в Челябинске. Теперь она — четырехкратная чемпионка страны. Для нас успехи Анжелики особенно дороги, ведь на всероссийских соревнованиях она параллельным зачетом защищает цвета Москвы и Чувашии. Равно как ценны встречи с ней для юных спортсменов, которым есть с кого брать пример.
Такая возможность появилась у жителей Шумерли, где титулованная легкоатлетка приняла участие в спортивном форуме.
«Я практически с самого начала своей спортивной карьеры представляю на всероссийских соревнованиях Чувашскую Республику, и для меня это большая честь. С удовольствием всегда приезжаю, встречаюсь с молодыми спортсменами, как это было в Шумерле. Радует, что дети интересуются прыжками с шестом, задают много вопросов на различные темы. Такие встречи всегда проходят очень позитивно, и я получаю от них большое удовольствие», — поделилась эмоциями чемпионка в общении с Николаевым и министром физической культуры и спорта Чувашии Василием Петровым.
В Чувашию Анжелика приехала как раз из Челябинска. По иронии (сарказму?) судьбы, для того, чтобы оказаться в нашей республике, ей пришлось сделать значительный крюк. Ведь изначально нынешний чемпионат России и планировалось провести в Чебоксарах. Но, как посетовал Василий Петров, из-за эпидемиологической обстановки Чувашия была вынуждена отказаться от проведения 101-го чемпионата России по легкой атлетике. Равно как и от всероссийских соревнований по прыжкам с шестом.

ЮРИЙ БОРЗАКОВСКИЙ,
главный тренер сборной России по легкой атлетике
«Если бы я был действующим спортсменом, я бы и в Челябинске выступил прекрасно, и в Чебоксарах, и в Казани. У нас есть уже «намоленные» места, где спортсмены в преддверии основного старта участвуют в отборочном этапе».
(О месте проведения предолимпийского чемпионата России в 2021 году).

В беседе с корреспондентом «Советской Чувашии» Анжелика вскоре отметила, что Челябинск, несмотря на сжатые сроки подготовки, провел чемпионат на достойном уровне. Но многие атлеты, по ее словам, с особой теплотой вспоминают и Чебоксары, и стадион «Олимпийский», где часто проходят легкоатлетические соревнования.
«Очень многие спортсмены любят соревнования, которые проходят в Чебоксарах. Здесь шикарный стадион, организация всегда на высшем уровне. Надеюсь, что на следующий, олимпийский год, как раз мы приедем в Чебоксары на чемпионат России».
Сидорова сообщила, что и сама развивает совместные спортивные проекты в Чувашии. «Мы проводим здесь турнир по прыжкам с шестом, республика участвует в организации, ощущается большая поддержка. Надеюсь, летом следующего года снова сюда приедем, очень нравится прыгать на берегу реки. Зрители приходят, все проходит красочно. Думаю, этот турнир тоже будет развиваться, станет крупным», — отметила она.
Говоря о ее взаимосвязи с нашей республикой, спортсменка также не стала скрывать эмоций: «Чувашию очень люблю и горжусь, что представляю этот регион!» — сказала сияющая Анжелика. В руках она уже держала цветы и статуэтку лауреата республиканского смотра-конкурса в номинации «Лучший спортсмен Чувашской Республики», врученную Олегом Николаевым.

 

Фото Максима Васильева
Олег Николаев вручил Анжелике Сидоровой статуэтку лауреата республиканского смотра-конкурса в номинации «Лучший спортсмен Чувашской Республики».

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


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