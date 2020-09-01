А из нашего окна… сквер перед Домом Советов. Чебоксары, 1950-е годы

Фото Конона Белкова

Обратите внимание на линию горизонта. Справа стоят дома по улицам Ленина (Московский проспект) и Константина Иванова, а слева далеко-далеко виднеется лес. Сейчас перед ним проходит улица Гузовского, а в конце стоит Покровско-Татианинский собор. Такие вот временные причуды городского пейзажа.

«Площадь, которая будет разбита перед Дворцом Советов, будет простираться от Ленинградской улицы до улицы Карла Маркса. Приблизительно в середине площади будет стоять обелиск», — в марте 1935 года, когда газета «Красная Чувашия» рассказывала о том, каким будет Дом Советов, никакого сквера не предполагалось. Не предполагался он и в ноябре 1940 года, когда строительство было закончено: «Справа со временем будет воздвигнут театр. Слева уже возвышается просторное здание школы. К востоку вырастут кварталы жилых корпусов, они обступят своими фасадами асфальтовую равнину площади, и среди них главное место будет принадлежать Дому правительства», писала в те дни газета.

Может, все бы так и произошло, и закатали бы в асфальт зеленый уголок в центре, но весной 1941 года горсовет утверждает план благоустройства города, в котором важное место отводилось озеленению. В частности, вдоль улицы Кузнечной были посажены липы, а инициатива учащихся школы № 7 по озеленению прилегающей к школьному двору территории была одобрена. Потом война… После войны некоторое время было не до скверов, а к 1956 году деревья на дороге, ведущей к Дому Советов (а это и есть улица Кузнечная), подросли. Так до сих пор и растут.

Фотография сделана летом 1956 года, а в сентябре Совет Министров Чувашской Республики принял решение, что в связи с предстоящим затоплением Красной площади Чебоксарским морем, площадь у Дома Советов должна стать центральной площадью города и местом массовых демонстраций трудящихся.

И скверу пришлось в первый раз потесниться. На второй фотографии мы видим, что площадь перед зданием Дома Советов стала шире именно за счет сквера. Липы по улице Ленинградской убраны, перед входом в здание установлены временные трибуны и, если приглядеться, то перед ними можно разглядеть закладной камень памятника Ленину, установленный 22 апреля 1959 года, так как именно здесь планировалось воздвигнуть памятник.

Вообще-то первыми (от стадиона до Красной площади и обратно) здесь прошли физкультурники в 1950 году на параде в честь 30-летия ЧАССР, но официально первой стала первомайская демонстрация 1958 года. Последняя демонстрация тоже была первомайской, но в 1960 году. И именно в 1960 году скверу пришлось потесниться во второй раз — к 40-летию республики на его части, прилегающей к улице Карла Маркса, был возведен бронзовый памятник Ленину на гранитном постаменте, совмещенном с трибунами. Для чего липы на первом плане, стоящие на аллее примерно до фонарных столбов, были аккуратно выкопаны и пересажены: половина в тот же сквер, половина в сквер на берегу Волги. И часть площади все-таки заасфальтировали. С тех пор все демонстрации шли уже перед новыми трибунами и памятником Ленину.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «Сто лет республике» при поддержке Мининформполитики Чувашии.