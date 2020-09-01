Олег Николаев рассказал, как планируется остановить отток молодежи из республики

«Важно, чтобы молодежь не хотела уезжать в другие города на заработки. Поэтому мы заложили в программу развития республики на 5 лет конкретные задачи: строительство новых спортивных объектов, больниц, создание новых предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами», — об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев сказал на встрече за круглым столом с представителями рабочей молодежи, которая состоялась в стенах Чебоксарского электроаппаратного завода.

Общение проходило в неформальном ключе, собеседники часто шутили, говорили друг с другом легко и непринужденно. Олег Николаев приехал на встречу сразу после беседы с Владимиром Путиным в режиме ВКС и награждения победителей конкурса «Управленческая команда». Он мог бы начать разговор с этих тем, но решил в первую очередь послушать остальных и сразу после приветственного слова с охотой поддержал инициативу модератора встречи Натальи Альгешкиной обсудить вопросы, волнующие молодежь.

Большое внимание было уделено теме поддержки работников заводов, привлечению молодых кадров на предприятия. Как рассказала председатель совета молодежи АО «ЧЭАЗ» Татьяна Данилова, на заводе оплачивается обучение и переподготовка, выдаются дополнительные стипендии, проводится квест «Дорога в будущее» — школьники и студенты исследуют территорию предприятия, ищут подсказки и призы. Уже на протяжении пяти лет электроаппаратный завод совместно с ЧГУ имени И.Н. Ульянова реализует целевые программы подготовки специалистов.

На Чапаевском заводе уже не первый год активно реализуется программа «Молодые кадры», в рамках которой работники могут получать персональную премию исполнительного директора — 3500 рублей в месяц в течение года, льготное проживание в гостинице при заводе, возмещается часть процентов за ипотеку, предоставляется возможность бесплатного обучения в Казанском технологическом университете. Есть возможность получить статус молодого специалиста, который предусматривает доплаты в течение трех первых лет. Председатель совета молодежи АО «ЧПО имени В.И. Чапаева» Александра Макарова считает: вызвать у молодых специалистов желание работать на предприятиях можно, оказывая как финансовую поддержку, так и организовывая досуг молодежи. Чапаевским заводом проводятся летние и зимние спартакиады, туристические слеты.

Оказывают поддержку работникам не только заводы. Координационный совет работающей молодежи недавно получил грант в размере 1800000 рублей на реализацию проекта по развитию советов работающей молодежи. Смысл проекта в том, чтобы значительно увеличить количество объединений работающей молодежи как в Чебоксарах, так и по всей республике.

Проведению культурно-массовых мероприятий в 2020 году сильно помешала пандемия. На 2021 год пришлось перенести «Зеленый марафон» Сбербанка, не удалось провести летом 2020-го фестиваль «Молгород». В ходе встречи Станислав Трофимов, руководитель Волонтерского центра Чебоксар предложил провести «Молгород-2020» осенью, пусть даже и «без палаток», в несколько непривычном для всех режиме. Олег Николаев предложение с удовольствием поддержал.

Наталья Альгешкина в свою очередь пригласила Олега Николаева на «Зеленый марафон», на что тот ответил предложением вместе с молодежью выйти на дистанцию 10 километров. «Желаю вам всем быть такими же активными, любознательными и, самое главное, неравнодушными», — сказал врио Главы Чувашии, подводя итоги встречи.

Семен Алицев