Республиканский бюджет и зарплаты выросли, индекс производства снизился

За январь — август консолидированный бюджет Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 46,018 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 13,7%.

Расходы же консолидированного бюджета на 1 сентября составили 41,8 млрд рублей. Об этом на еженедельном совещании в Доме правительства сообщил первый заместитель председателя правительства Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков.

Республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме 43,128 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 19,1%. Расходы республиканской казны к началу осени составили 37,09 млрд рублей. По словам главы Минфина, это на 25,7% больше, чем за тот же период 2019 года. На социально-культурную сферу направлено 29,127 млрд рублей, в прошлом году на этот же период сумма была на 26% меньше.

По предварительной оценке индекс промышленного производства в январе — августе 2020 года к аналогичному периоду прошлого года прогнозируется на уровне 98,6%, сообщил на правительственной планерке заместитель председателя правительства республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. А за 7 месяцев этот показатель составил 98,5% (по России — 95,8%). Основная причина снижения, как и в целом по стране, связана с распространением коронавирусной инфекции.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — июне увеличилась на 5,8% по сравнению с январем — июнем прошлого года и составила 30 тысяч 452 рубля 60 копеек. Реальная же заработная плата по Чувашии выросла на 3,7%, по стране — на 2,9%. «По реальной заработной плате мы даже немножко превышаем среднероссийские показатели», — подчеркнул вице-премьер.