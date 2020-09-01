Новый корпус детской инфекционной больницы откроется в течение двух недель

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новый корпус детской инфекционной больницы в любой момент может начать прием юных пациентов. Осталось оформить документы, позволяющие это делать, что займет, по словам заместителя председателя Кабинета министров республики Аллы Салаевой, побывавшей в стационаре и познакомившейся с его готовностью, около двух недель.
Ежегодно тут лечатся более девяти тысяч ребятишек, поэтому очень многие родители знают о высочайшем уровне квалификации персонала, вот только условия пребывания в стационаре оставляют желать лучшего. Старое здание, построенное еще в середине прошлого века, совершенно не отвечает требованиям времени. Нередко родители просили выписать ребенка из больницы, как только его состояние стабилизировалось — как бы не подцепить еще какую-нибудь инфекцию к уже имеющейся. Теперь вряд ли у кого-то возникнут такие опасения.
Окончания строительства нового корпуса ждали всей республикой, особенно после того, как случилась пандемия Covid-19. Она показала, что инфекционные заболевания — это опасный и коварный враг. И развеяла сложившийся в последние годы миф о том, что инфекции «приручены» и по их поводу можно не беспокоиться. Заведующая отделением анестезиологии-реанимации Надежда Капитонова, спасающая малышей уже 37 лет, говорит, что инфекционные болезни хорошо лечатся, когда вовремя выставлен диагноз. Только им нужно уделять самое пристальное внимание.
В новом корпусе есть своя лаборатория и не надо ждать результатов анализов, в помощь докторам самая современная аппаратура, отличные условия в палатах. Теперь потоки пациентов с кишечными и респираторными проявлениями будут разделены. В боксах, а всего их 50, где мамы будут находиться с ребенком — хорошие функциональные кровати, собственные туалеты и душевые кабинки. Таким условиям радуются и медики. Светлана Кузюкина, которая учится на 6-м курсе медицинского факультета ЧГУ на педиатра и работает здесь медсестрой, уверяет, что в новом корпусе предусмотрены прекрасные условия для персонала. А от этого выиграют и больные.

Опубликовано: 3 сентября 2020 г.


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