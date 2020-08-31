А из нашего окна… Большая стройка. Чебоксары, 1950-е годы

Фото Конона Белкова

«А из нашего окна площадь Ленина видна» — почти как в известном стихотворении Сергея Михалкова. Только пока никакой площади не было, на ее месте проходила довольно-таки узкая улица Карла Маркса, по которой ходили автобусы двух маршрутов: автовокзал — железнодорожная станция и электроаппаратный завод — сельскохозяйственный институт.

Казалось бы: от завода (сейчас о нем напоминает разве что бульвар электроаппаратчиков) до сельхозинститута метров пятьсот, железнодорожный и автобусный вокзалы вообще рядом — какие автобусы? Но на снимке 1955 год — автовокзал тогда находился на Красной площади (которая ушла под воду), а сельхозинститут вообще на городской окраине (нынешний корпус «А» Чувашского госуниверситета). Современное же здание института начали строить в 1951 году, и пока даже отличительная его черта — башня — на уровне третьего этажа.

Через дорогу еще одна стройка, начатая чуть позже, в 1954 году — это на улице Карла Маркса строится дом Промсовета (сейчас администрация города). В феврале 1955 года в газете «Советская Чувашия» была фотография этого строительства с комментарием: «На строительстве дома промкооперации бросается в глаза башенный кран. Стоит поднять его и снабдить электроэнергией, и он немедленно начнет подавать к рабочим кирпич, балки и прочий стройматериал. Между тем с декабря этот кран находится в лежачем положении, бездействует, а стройматериал доставляется ручным способом».

Кран этот лежит и на нашей фотографии перед светлым зданием, а светлое здание — это построенная в 1938 году школа № 7. Школа там была недолго — в войну эвакогоспиталь, с сентября 1945 года — пединститут. В новое здание сельхозинститута первыми войдут не студенты, а посетители выставки «Чувашия за 40 лет Советской власти», и случится это 7 ноября 1957 года. Дом промкооперации после этого строили еще год, а в канун Нового 1959 года на его первом этаже открылся магазин «Детский универмаг».

Прошло четыре года. Снова смотрим в окно. Педагогический институт в феврале 1957 года переехал в новый корпус напротив. В бывшей школе теперь размещается Совет народного хозяйства и слева от него видны дома — 31 по улице Дзержинского (построен в 1952 году) и 28 по Ленинградской (построен в 1949 году).

Через год эти дома из окна уже не увидишь. Для Совнархоза по улице Ленинградской началось строительство еще одного здания, симметричного дому Промсовета, которое и завершит ансамбль площади. Ну а пока на дворе 1959 год — на этом месте стройплощадка. Все деревянные дома с улиц убраны и теперь на их месте разбивают сквер. Дом Промсовета работает, детский универмаг тоже, но как-то незавершенно смотрится площадь без здания, пристроенного слева к бывшей школе.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова