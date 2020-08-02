Два чувашских легкоатлета выиграли Кубок России

Как и ожидалось, Анжелика Сидорова, во всероссийских соревнованиях выступающая параллельным зачетом за Москву и Чувашию, заняла на прошедшем в Брянске Кубке страны первое место. Ее результат — 4 м 75 см. Победителем стал и Михаил Рыбаков, представляющий Чувашию и Ямало-Ненецкий автономный округ. Он финишировал первым в забеге на 5000 м. Кроме того, бронзовым призером в прыжках в длину стала выступающая исключительно за Чувашию Виктория Жилина.