Два чувашских легкоатлета выиграли Кубок России

Как и ожидалось, Анжелика Сидорова, во всероссийских соревнованиях выступающая параллельным зачетом за Москву и Чувашию, заняла на прошедшем в Брянске Кубке страны первое место. Ее результат — 4 м 75 см. Победителем стал и Михаил Рыбаков, представляющий Чувашию и Ямало-Ненецкий автономный округ. Он финишировал первым в забеге на 5000 м. Кроме того, бронзовым призером в прыжках в длину стала выступающая исключительно за Чувашию Виктория Жилина.
Опубликовано: 31 августа 2020 г.
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