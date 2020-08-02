Новый корпус детской инфекционной больницы будет сдан в ближайшее время

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при Главе Чувашской Республики Олег Николаев поинтересовался ходом строительства нового корпуса детской инфекционной больницы на ул. Гладкова, возводимого в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»,  отметив важность начала функционирования объекта к осенне-зимнему периоду. Как известно, в стационар Городской детской больницы № 2 везут детей с различными инфекционными заболеваниями со всей республики.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в настоящее время в новом корпусе медучреждения идет монтаж лифта. Подрядчик обещает завершить работу в скором времени. 

Напомним, что врио Главы Чувашии в конце марта 2020 года посетил проблемный объект и взял ситуацию на контроль. Строительно-монтажные работы на объекте выбились из установленных сроков по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию.

 

Опубликовано: 27 августа 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.