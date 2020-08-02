Новый корпус детской инфекционной больницы будет сдан в ближайшее время

На заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при Главе Чувашской Республики Олег Николаев поинтересовался ходом строительства нового корпуса детской инфекционной больницы на ул. Гладкова, возводимого в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», отметив важность начала функционирования объекта к осенне-зимнему периоду. Как известно, в стационар Городской детской больницы № 2 везут детей с различными инфекционными заболеваниями со всей республики.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в настоящее время в новом корпусе медучреждения идет монтаж лифта. Подрядчик обещает завершить работу в скором времени.

Напомним, что врио Главы Чувашии в конце марта 2020 года посетил проблемный объект и взял ситуацию на контроль. Строительно-монтажные работы на объекте выбились из установленных сроков по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию.