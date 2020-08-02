Цифровизация Чувашии начнется с медицины, экономики и туризма

25 августа в Москве подписано соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и АНО «Цифровая экономика». Врио Главы Чувашии Олег Николаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир сегодня закрепили факт сотрудничества региона и организации своими подписями на документе.

«Сегодня очевидно, что цифровизация требуется как для экономики, так и для эффективной работы в социальной сфере. Опыт АНО «Цифровая экономика» в этом вопросе позволит максимально быстро и эффективно внедрить в республике решения, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Это позволит существенно сэкономить время и средства, и получить результат. Кроме того, компании республики также имеют определенные компетенции в области цифровизации. Это и кибербезопасность, и цифровизация в электротехнике, и ряд других направлений. Соглашение, которое мы сегодня подписали, будет способствовать тому, чтобы их наработки находили применение в других регионах страны. Тем самым мы не просто поделимся своими достижениями, а откроем для наших компаний новые рынки», — отметил Олег Николаев.

Он отметил, что в качестве пилотных в республике для работы в области цифровизации будут определены экономика, медицина, сельское хозяйство и туризм. В дальнейшем, сформированные подходы будут применены к другим сферам социально-экономического развития Чувашии.