Цифровизация Чувашии начнется с медицины, экономики и туризма

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

25 августа в Москве подписано соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и АНО «Цифровая экономика». Врио Главы Чувашии Олег Николаев и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир сегодня закрепили факт сотрудничества региона и организации своими подписями на документе.

«Сегодня очевидно, что цифровизация требуется как для экономики, так и для эффективной работы в социальной сфере. Опыт АНО «Цифровая экономика» в этом вопросе позволит максимально быстро и эффективно внедрить в республике решения, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Это позволит существенно сэкономить время и средства, и получить результат. Кроме того, компании республики также имеют определенные компетенции в области цифровизации. Это и кибербезопасность, и цифровизация в электротехнике, и ряд других направлений. Соглашение, которое мы сегодня подписали, будет способствовать тому, чтобы их наработки находили применение в других регионах страны. Тем самым мы не просто поделимся своими достижениями, а откроем для наших компаний новые рынки», — отметил Олег Николаев.

Он отметил, что в качестве пилотных в республике для работы в области цифровизации будут определены экономика, медицина, сельское хозяйство и туризм. В дальнейшем, сформированные подходы будут применены к другим сферам социально-экономического развития Чувашии.

«Изначально пойдя на встречу нам, когда мы предложили работать вместе по промышленности, вам удалось сделать тест-драйв отношений. Судя по обратной связи: предприятия промышленности взяли на вооружение несколько десятков решений. Масштабирование лучших практик – это один из способов достижения максимального социально-экономического эффекта на коротком горизонте, поэтому мы рассчитываем на продолжение работы по направлениям туризма, здравоохранения и других», – прокомментировал Евгений Ковнир подписание соглашения как результат диалога профессиональных команд.
Опубликовано: 25 августа 2020 г.


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