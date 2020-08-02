Предприятия Чувашии принимают участие в форуме «Армия-2020»

Все для армии, все для народа

В минувшее воскресенье, 23 августа, в Подмосковье открылся Международный военно-технический форум «Армия-2020». В этом году он стал первым в мире крупным международным мероприятием в сфере обороны, начавшим работу после снятия карантинных мер. Одновременно стартовали и Армейские международные игры, которые проходят на территории сразу пяти государств — России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

«Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших Вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации, — сказал в своем приветствии к участникам форума Президент России Владимир Путин. — В этой связи рассчитываем, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы. Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы».

Действительно, «Армия-2020» — это еще и крупнейшее деловое мероприятие. В рамках этого форума Министерство обороны традиционно заключает контракты с предприятиями ОПК. Вот и нынче на форуме полторы тысячи организаций представили около 28 тысяч своих изделий. Среди них не затерялись и предприятия нашей республики, давно наладившие сотрудничество с оборонным ведомством, — ОАО «ВНИИР-Прогресс», АО «Комбинат Автофургонов», АО «Лента», ООО «Ри-Групп», ООО «Корпорация «Проект-Техника» и другие. Причем по ряду позиций некоторые из них являются монополистами — единственными поставщиками.

Цифра: 750 журналистов из 120 государств посетили в день открытия Международный военно-технический форум «Армия-2020» и Армейские международные игры-2020.

Уже в воскресенье в работе форума принял участие Олег Николаев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. На полях форума он провел с руководителями предприятий республики выездное совещание. В ходе беседы Олег Алексеевич поставил задачу создать в Чувашии базу компетенций промышленных предприятий — работу в этом направлении в республике начали в рамках разработки Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на пять лет.

«Необходимо выстроить производственные цепочки, которые позволят предприятиям республики объединиться, реализовать новые перспективные производственные проекты и при этом получить значимую государственную поддержку, — сказал врио Главы Чувашии. — Соответствующих инструментов сегодня много, важно не пускать ситуацию на самотек. Визит на стенды предприятий выставки показал, что такая работа в республике между производителями идет. Правительству необходимо ее систематизировать и оказать всю необходимую помощь. В идеале мы должны получить непрерывный процесс разработки, освоения и промышленного производства новых востребованных видов продукции предприятиями региона с высокой степенью локализации. Как в рамках диверсификации производства, так и в части разработки инновационных видов продукции, в том числе в части импортозамещения. Возможности, которые на форуме «Армия-2020» продемонстрировали наши компании, показывают, что задача выполнима».

В этот же день Олег Николаев принял участие в расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения под руководством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева. На круглом столе, посвященном диверсификации предприятий ОПК, врио Главы Чувашии рассказал о такой работе в республике, а также затронул проблемы, которые требуют решения на федеральном уровне.

«На сегодняшний день как минимум десять достаточно крупных для Чувашской Республики проектов находятся в зоне нашего особого внимания. Мы по ним работаем совместно с Минпромторгом России. Общая сумма по этим проектам составляет 2,5 млрд рублей», — сообщил Олег Николаев.

Тем не менее, по его мнению, темпы расширения ассортимента гражданской продукции на предприятиях ОПК можно было бы и ускорить. Сегодня их сдерживает, в частности, необходимость содержать большие территории и, соответственно, платить земельный налог. Олег Николаев привел в пример завод имени Чапаева в Чебоксарах, выпускающий боеприпасы. Цеха предприятия в целях безопасности находятся на удалении друг от друга. «Таким образом, они занимают огромную территорию, как того требует законодательство. Чтобы содержать эти здания, нужна внутренняя инфраструктура, и, конечно же, соответствующие формы поддержки для такого рода предприятий», — сказал Олег Николаев. По его мнению, необходимо ввести льготное налогообложение земельных участков для обеспечения обороны и безопасности, а также предусмотреть меры поддержки для модернизации инженерной инфраструктуры предприятий ОПК.

Среди других сдерживающих факторов недобросовестная конкуренция со стороны иностранных производителей — тот же чапаевский завод выпускает детские мячики в соответствии со всеми требованиями, а вот для импортных детских товаров контроль соответствия качества и безопасности отсутствует… Подводя итоги, Олег Бочкарев отметил, что обозначенные врио Главы Чувашии вопросы будут рассмотрены на федеральном уровне.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

врио Главы Чувашии: «В первый день мы поработали очень продуктивно. Заявили о подходах, которые реализовываются в Чувашии в плане взаимодействия с предприятиями ОПК, проблемах, которые испытывают предприятия. Главное, ощутили поддержку федеральных органов власти по тем направлениям, которые мы предлагаем решить… Представленные на выставке предприятия Чувашии — признанные представители отрасли: каждое имеет свою историю, своего покупателя. Но мы с коллегами договорились, что еще поищем варианты для усиления позиции каждого на рынке».

Фото cap.ru

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