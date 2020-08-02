На стадионе «Олимпийский» обновляют футбольное поле и площадку для воркаута

Футбольное поле принадлежит республиканской спортивной школе по футболу. Его реконструкция ведется с начала августа по плану реализации федерального и регионального проектов «Спорт — норма жизни». Здесь уже завершаются работы по демонтажу старого искусственного покрытия футбольного поля, демонтированы трибуны, подготовлены котлованы под осветительные мачты.

В результате реконструкции количество мест на трибунах увеличится, среди них появятся и специализированные — для маломобильных людей. Будет смонтировано новое информационное табло. До конца августа должно поступить новое искусственное покрытие, а полное завершение работ ожидается к концу октября. Пока все работы на данном объекте выполняются согласно графикам, и строители готовы выдерживать заданный темп. В этом убедился министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров в ходе инспекционной поездки по строящимся спортивным объектам.

КСТАТИ Старый искусственный газон футбольного поля никуда не денется, им воспользуются подведомственные Минспорта республики организации — в частности, Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни».

А по соседству с футбольным полем строится площадка для воркаута. Работы осуществляются в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA-2018, общая сумма контракта равна 4,6 млн рублей. Из них более 1 млн рублей направлено на закупку спортивного оборудования. Сейчас ведется асфальтирование территории общей площадью 1000 кв. м, а затем начнется монтаж оборудования.

Здесь работы идут даже быстрее, чем запланировано. В будущем на тренажерах смогут заниматься не только профессионалы, но и любители физкультуры. Площадку можно будет использовать также для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Доступность тренировок — одна из главных черт этого места, это будет бесплатной альтернативой фитнес-клубам.

Константин Арсентьев

Фото сap.ru

Реконструкция футбольного поля на «Олимпийском» рассчитана на три месяца.