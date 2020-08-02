В Чебоксарах прошел финал фестиваля «Гостеприимная Чувашия»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В субботу, 15 августа, в Чебоксарах в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области состоялся финал Всечувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия».

В этом году гастрономический праздник проходил в онлайн-режиме. На первом этапе, с 10 по 13 августа, участники фестиваля в прямом эфире готовили свои национальные конкурсные блюда, а шеф-повара ресторанов республики проводили мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд. В течение трех дней кулинарные эксперты определяли победителей, оценивая вкусовые качества, технологию приготовления, внешний вид приготовленных командами блюд. Обладателем Гран-при по результатам первого этапа в номинации «Лучшее национальное блюдо» стала команда Чебоксарского кооперативного института.

В финале гастрономического фестиваля приняли участие 13 команд, в том числе команды кулинаров Пермского края, Чеченской Республики и Санкт-Петербурга. Они собрались вместе, чтобы представить на суд жюри свои презентационные столы с блюдами национальной кухни. Каждая команда постаралась на славу: блюда получились разнообразными и оригинальными. Работы участников оценивали кулинарные эксперты — судьи Всемирной ассоциации шеф-поваров, отметив достойное представление блюд чувашской национальной кухни.

Участники гастрономического фестиваля.

— Мероприятие способствует широкой популяризации национальной кухни и сохранению кулинарных национальных традиций, — отметил в приветственной речи врио Главы Чувашии Олег Николаев. — Соревнование мотивирует проявить творческие способности, мысли и сотворить что-то новое. Сюда приезжают именитые мастера из других регионов и делятся опытом, что дает стимул развитию нашей кухни и новым подходам в приготовлении блюд.

Он также поблагодарил организаторов и участников фестиваля, которые в непростое время реализовали такой уникальный и масштабный проект.

Конечно, ни одна команда не осталась без внимания конкурсного жюри, всем вручили дипломы и памятные подарки. Отметим, что по итогам фестиваля будет издан сборник рецептов чувашской кухни.

Повторы трансляций можно посмотреть на сайте гостеприимнаячувашиякухня.рф

Справка
Организаторы — Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, Республиканский бизнес-инкубатор и Ассоциация кулинаров Чувашии.
Ольга Петрова

 

Фото:

Члены жюри гастрономического фестиваля, врио Главы Чувашии Олег Николаев, и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Опубликовано: 20 августа 2020 г.


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