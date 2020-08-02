МИД Китая и России уведомили о нечестном бизнесе китайских предпринимателей в Чувашии

МИД России и Китая получили письма из Чувашии, в которых руководство республики рассказало о нечестном бизнесе китайских предпринимателей.

Как сообщают телеграм-каналы ряда изданий со ссылкой на собственные источники в Доме правительства, терпение врио Главы Чувашии Олега Николаева лопнуло. Речь идет о системном невыполнении партнерами из Китая своих обещаний соблюдать закон, считаться с интересами Чувашии и ее жителей.

Как известно, строительство крупнейшего агропромышленного парка — федеральный проект, который реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества России и Китая. Поэтому за его результатами, утверждают эксперты, следят в столицах двух стран. Именно поэтому на публичных мероприятиях руководитель Чувашии, как правило, сдержанно и очень аккуратно комментирует ситуацию, но участники закрытых совещаний, утверждает источник, становятся свидетелями жесткого разговора, так как, по мнению Олега Николаева, в ходе реализации проекта «Сычуань-Чувашия» допущено много несогласованных действий между прежним руководством региона и инвестором.

В Доме правительства все чаще говорят о письме, которое руководство республики направило в Министерство иностранных дел России. В нем указывается на то, что проект до сих пор не проработан и на него отсутствует проектно-сметная документация. Возможно, что Олег Николаев указал дипломатическому ведомству и на озабоченность жителей республики выбором места реализации проекта — их мнением никто не поинтересовался.

Телеграм-каналы сообщают, что о трудном диалоге с китайскими партнерами было проинформировано и руководство провинции Сычуань, МИД Китая тоже в курсе. В любом случае, все действия должны осуществляться исключительно в правовом поле, считают в Доме правительства Чувашии, а главное — у китайской стороны не должно быть оснований их оспорить. А фраза Олега Николаева о том, что «конфликт должен быть разрешен в интересах населения республики, а не за его счет», стала вообще уже крылатой.

Кстати, Минстрой Чувашии, не дождавшись от китайской стороны никаких действий по доработке проектной документации, отозвал выданную ранее лицензию на строительство промышленных объектов.

Говорят, что в МИД РФ письмо из Чувашии уже поступило.

Кстати Проблема, утверждают эксперты, намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Так, нелегко будет отменить непродуманные решения, ранее принятые органами местного самоуправления, а также расторгнуть соглашения между китайской стороной и отдельными бизнесменами. Хотя факты исправления ситуации тоже есть.

Михаил Сидоров