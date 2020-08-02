Правительственная комиссия займется повышением эффективности работы органов местного самоуправления

18 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе встречи с главами сельских поселений Комсомольского района заявил, что в ближайшее время планирует более серьезно углубиться в работу Правительственной комиссии по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления. Напомним, что созданная по его инициативе Комиссия должна повысить эффективность работы органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Общаясь сегодня с главами сельских поселений, Олег Николаев выяснил, насколько эффективно доходят решения правительства республики, направленные на поддержку сельского населения, в том числе, до тех, кто ведет личное подсобное хозяйство. Кроме того, он уделил особое внимание проблемам, которые волнуют селян.

«Наша задача – собрать эти проблемы, чтобы выработать конкретные эффективные решения по усилению сельских поселений. Важно, чтобы полномочия на местах выполнялись эффективно и своевременно», – пояснил он журналистам после встречи.

Также руководитель региона добавил, что информационная работа по доведению четких методических рекомендаций до муниципалитетов по различным направлениям деятельности будет усилена. Для этого проведут целевые семинары для специалистов муниципалитетов.

«Вся эта работа организовывается и готовится. Планируем усиленно претворять наши решения в жизнь уже с осени, чтобы к следующему бюджетному циклу подошли подготовленными. – сказал Олег Николаев. – Сейчас стоит задача – сформировать бюджет на следующий плановый период. Поэтому такого рода общение, дискуссии позволяют правильно заложить средства в казну республики».

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