В Чебоксарах идет праздничное оформление ко Дню республики

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Город уже украшают портреты известных уроженцев республики в рамках проекта «100 выдающихся людей Чувашии», на улицах и остановках установлены брендированные баннеры, развешены флаги с символикой юбилея. Оформлены транспортные развязки и въезды в город, радуют глаз цветочные ковры в национальной стилистике, а на днях озеленители завершили разбивку тематической клумбы у монумента Матери — цветник повторяет очертания родного края на карте страны, на него нанесены циферблат и надпись «Пĕрле-Вместе».

Напомним, в этом году юбилейные торжества пройдут в два этапа: 24 июня, в день образования Чувашской автономной области, и в августе, вместе с мероприятиями, приуроченными ко Дню города Чебоксары.

Опубликовано: 18 июня 2020 г.


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