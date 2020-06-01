В отделении ПФР разъяснили, кому положены выплаты временным опекунам в размере 12 тысяч рублей

Все, кто взял на себя заботу о людях, которые в период пандемии коронавирусной инфекции остались без помощи и поддержки, получат выплаты от государства. Соответствующее постановление было принято правительством страны еще 30 мая. Приступая к выплате этих пособий, республиканское отделение Пенсионного фонда разъяснило, кому положены 12 тысяч по уходу за инвалидами, престарелыми и детьми-сиротами. Предлагаем вниманию читателей ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

— Кто имеет право на специальную выплату?

— Ежемесячные выплаты с 1 апреля по 30 июня полагаются работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам, а также обычным гражданам, которые в период пандемии коронавирусной инфекции взяли на сопровождаемое или временное проживание из стационарных организаций (отделений) социального обслуживания инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, а также детей, оставшихся без опеки родителей.

— Какие организации относятся к учреждениям стационарного социального обслуживания граждан и детей-сирот?

— К учреждениям стационарного социального обслуживания — дома-интернаты, в том числе специализированные, психоневрологические интернаты, дома-интернаты интенсивного ухода (милосердия), социально-оздоровительные центры, в которых проживают граждане пожилого возраста и инвалиды на постоянной основе.

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — это детские дома, детские дома-интернаты, в том числе специализированные, школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, центры, в которых постоянно проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

— Каким образом подтверждается, что инвалид, престарелый или ребенок, оставшийся без попечения родителей, был принят на временное проживание?

— Право на выплату определяется на основании специального реестра, сформированного органами власти субъекта РФ. В нем указываются данные о людях, взятых на проживание, сведения о тех, кто пожелал ухаживать за престарелым, инвалидом или ребенком-сиротой, наименование организации, из которой был принят опекаемый, а также период сопровождаемого или временного проживания. Период ухода должен составлять не менее 7 дней в течение календарного месяца.

Размер выплаты составляет 12130 рублей в месяц в течение апреля-июня на каждого человека, за которым осуществляется уход.

— Имеют ли право на выплату родители детей-инвалидов, проживающих в специализированных учреждениях, которые в период с апреля по июнь забрали детей для проживания домой?

— Таким родителям специальные выплаты с апреля по июнь не предусмотрены.

— Распространяется ли данная выплата на тех, кто ухаживает за 80-летними престарелыми или инвалидами 1-й группы и получает за это компенсационную выплату в размере 1200 рублей?

— Нет, на таких граждан данная специальная выплата не распространяется, даже в случае совместного проживания.

— В какой срок и куда следует обращаться для получения выплаты?

— Заявления необходимо подать до 1 октября 2020 года через Портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется, но в силу особенностей формирования реестров, чтобы получить выплаты за апрель — май и за июнь, подаются два отдельных заявления. В них указываются фамилия и имя, СНИЛС, номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, деньги перечисляются в течение трех рабочих дней. Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

— Могут ли отказать в установлении выплаты и в каком случае?

— Отказное решение может быть вынесено, если в реестре субъекта РФ нет сведений о заявителе либо гражданин представил недостоверные данные.

В республиканском отделении ПФР еще раз обращают внимание граждан на правильность заполнения заявления, особенно в разделе «реквизиты банковского счета». От этого будет зависеть скорость вынесения решения.