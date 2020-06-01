В честь 100-летия Чувашской автономии села и деревни республики получат по 100 тысяч рублей

В минувшую субботу на видеоконференции врио Главы в ходе общения с сельскими старостами и председателями территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований поступили предложения о выделении дополнительных денежных средств на нужды территорий в честь 100-летия Чувашской автономии. Олег Николаев поддержал эту идею и дал поручение Минсельхозу и Минфину выработать подходы выделения этих денег.

«При вас даю поручение Минсельхозу и Минфину выработать подходы выделения этих денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта в размере 100 тысяч рублей. Символично, что эта цифра будет синхронизироваться с нашим 100-летним юбилеем», – отметил врио Главы Чувашии.

Для каждого поселения сумма составит 100 тысяч рублей.

На планерке вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о проводимой в этом направлении работе. Общая сумма составит 300 млн рублей. Отдельно отмечается, что нет требований к софинансированию проектов.

На что потратить деньги — на детские площадки, памятные стелы, благоустройство и т.д. — жители должны решить сами в срок до 1 июля.