В честь 100-летия Чувашской автономии села и деревни республики получат по 100 тысяч рублей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В минувшую субботу на видеоконференции врио Главы в ходе общения с сельскими старостами и председателями территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований поступили предложения о выделении дополнительных денежных средств на нужды территорий в честь 100-летия Чувашской автономии. Олег Николаев поддержал эту идею и дал  поручение Минсельхозу и Минфину  выработать подходы выделения этих денег. 

«При вас даю поручение Минсельхозу и Минфину выработать подходы выделения этих денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта в размере 100 тысяч рублей. Символично, что эта цифра будет синхронизироваться с нашим 100-летним юбилеем», – отметил врио Главы Чувашии.

Для каждого поселения сумма составит 100 тысяч рублей.

На планерке вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о проводимой в этом направлении работе. Общая сумма составит 300 млн рублей. Отдельно отмечается, что нет требований к софинансированию проектов. 

На что потратить деньги — на детские площадки, памятные стелы, благоустройство и т.д. — жители должны решить сами в срок до 1 июля.

Опубликовано: 15 июня 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.