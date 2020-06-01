Олег Николаев намерен участвовать в выборах Главы Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает информагентство Чувашинформ, врио Главы Чувашии объявил об этом 13 июня во время рабочего совещания с районами и городами республики. Отвечая на вопрос из Алатырского района, Олег Николаев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост Главы Чувашской республики на предстоящих выборах.

«Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской республики, в том числе политические партии. И мы вместе с вами сможем сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике», — заявил руководитель региона.

Дата голосования – 13 сентября 2020 года, была озвучена в ходе очередной сессии Госсовета Чувашской республики. Напомним, что там же Олег Николаев выступил с инициативой принять все необходимые меры к тому, чтобы все кандидаты получили равные возможности для встреч с избирателями, презентации своих программ и идей.

Опубликовано: 13 июня 2020 г.


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