Об инвестициях Сбербанка в регион и благосостоянии жителей Чувашии

Интервью с и.о. управляющего Чувашским отделением Сбербанка Сергеем Анисимовым

12 июня наша страна отмечает один из своих главных государственных праздников День России. Эта дата — отличный повод для того, чтобы вспомнить, какой вклад каждый из нас внес в развитие своей родины. Вот почему накануне праздника мы встретились с и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергеем Анисимовым, чтобы обсудить, как сегодня Сбербанк развивает регионы своего присутствия, и какие проекты запустила самая зеленая экосистема России.

— Сергей Николаевич, здравствуйте. Сбербанк известен тем, что не только имеет самое широкое представительство среди финансовых организаций, но и активно вкладывается в экономику регионов. Расскажите немного об инвестициях банка в Чувашскую Республику.

— Добрый день. Действительно, для нашего банка важно не просто работать и продавать свои сервисы, для нас критично важно улучшать жизнь в регионе присутствия: развивать финансовую грамотность, инвестировать в новые производства, помогать возводить качественное и доступное жилье. Давайте от слов перейдем к цифрам – только за 2020 год мы подписали 173 договора на открытие кредитных линий и профинансировали отрасти АПК, торговлю, жилищное строительство, машиностроение на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей! Для сравнения – это около трети инвестиций в экономику Чувашии.

— Цифры, конечно, впечатляют. Но в каждом регионе есть отрасли, которые являются, так сказать, визитной карточкой экономики. В Чувашии один из ключевых локомотивов — строительство. Расскажите, как вы работаете с этой отраслью?

— Строительство – одна из самых сложных и интересных отраслей. Мы активно включились в финансирование возведения жилых домов по новой схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу. С кредитной поддержкой Сбербанка в Чувашии возводится 26 жилых домов общей площадью 378 тысяч квадратных метров. Только в этом году мы проинвестировали более 9 миллиардов в «стройку»! Поясню, почему это важно. Теперь застройщики строят дома с помощью собственных или привлеченных у банка кредитных средств, а деньги дольщиков лежат на специальных счетах эскроу. Деньги с них перечисляются застройщику только после получения акта ввода дома в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет. Такая схема защищает жителей региона от недобросовестных девелоперов, а ландшафты городов – он новых недостроев. Кроме того, мы отмечаем, что большая часть компаний-застройщиков, работающих по такой схеме, сдает в эксплуатацию свои дома значительно раньше намеченных сроков.

— Развитие строительной отрасли тяжело представить без доступной ипотеки. Недавно ставки значительно снизились благодаря программе государственного субсидирования процентной ставки до 6,5%. Как жители Чувашии отреагировали на такой подарок правительства страны?

— Сбербанк пошел еще дальше и сделал приобретение квартиры гораздо более выгодным: своим клиентам мы предлагаем ипотеку по сниженной ставке 6,1%. Предложение, действительно, уникальное. Наверное, этим и обоснован большой интерес к программе среди жителей Чувашии: за два месяца мы одобрили уже 819 заявок и выдали 319 кредитов на общую сумму почти в полмиллиарда рублей!

Напомню, что первоначальный взнос по этой программе составляет 20% от стоимости жилья, а максимальный срок кредитования — 20 лет. При этом пониженная ставка 6,1 % будет действовать весь срок кредита. Программа распространяется на приобретение готового или строящегося жилья от застройщика, поэтому льготная ипотека – отличная программа поддержки не только для жителей, но и для застройщиков Чувашии.

— В это сложное время важно не просто брать кредиты на развитие, но и отдавать их. Насколько я знаю, Сбербанк активно включился в реализацию программ государственной помощи жителям страны и предпринимателям. Уже есть первые результаты этой работы?

— С начала действия программы мы реструктуризировали задолженность более чем 500 организациям Чувашии на общую сумму свыше 1 млрд рублей, поддержали около 4000 рабочих мест с помощью беспроцентных кредитов на зарплату и активно выдаем льготные субсидируемые кредиты на восстановление деятельности под 2%. Согласно условиям этой программы, если компания сохраняет не менее 90% персонала, весь кредит и проценты будут списаны (при сохранении 80-90% занятости — погасится половина). Буквально вчера, например, количество предприятий Чувашии, получивших такой вид поддержки в Сбербанке, превысило 150.

Мы одобрили более 1300 заявок на реструктуризацию кредитов наших частных клиентов как в рамках № 106-ФЗ «О кредитных каникулах», так и по собственным программам банка. Меры поддержки очень разные, но одно скажу точно – никого из наших клиентов мы не оставим в беде. Наша задача – помочь организациям республики выйти из кризиса, сохранить рабочие места и нарастить объемы бизнеса, а жителям увеличить уровень личного благосостояния. Банк может процветать только тогда, когда процветают его клиенты.

— Это довольно редкая позиция для руководителя коммерческой организации. Расскажите, отвечают ли жители Чувашии вам подобной взаимностью?

— Уровень доверия определяется тем, готов ли человек сотрудничать с нашим банком. И здесь нам тоже есть чем гордиться. По сути, каждый житель Чувашии так или иначе является нашим клиентом. Приходит в отделения Сбербанка, отправляет переводы или пользуется нашими картами. Кстати, всего на сегодняшний день в нашем регионе открыто более 1,1 млн карт Сбербанка! Это означает, что наша карта есть почти у каждого жителя региона. Если говорить о «зарплатных» клиентах, – это почти 243 тысячи человек. Каждый третий трудоспособный житель Чувашии получает заработную плату на нашу карту. Для нас это признак большого доверия и, конечно, серьезная ответственность.

— Кстати, о банковских картах. На протяжении трех лет Сбербанк был активным участником рабочей группы по реализации проекта Правительства Чувашской Республики «Безналичная Чувашия». Расскажите, стали ли жители нашего региона за это время «безналичнее»?

— Несомненно! Совокупная доля безналичных операций на конец мая, по нашим данным, превысила отметку в 68%. Для сравнения – в январе 2019 года этот показатель составлял всего 59,3%. Жители Чувашии стали на четверть меньше снимать наличные и предпочитают расплачиваться за товары и услуги картами – активно растут обороты в платежных терминалах в магазинах, безналичные переводы и платежи.

Один из «маячков», по которым мы судим о потребительском поведении, – это платежи за ЖКХ. Как правило, если человек научился безналично расплачиваться за «коммуналку», купить продукты в магазине по карте для него быстро станет обыденным делом. Сегодня почти 93% наших клиентов оплачивают свои «квиточки» с помощью банковских карт – через «Сбербанк Онлайн» или автоплатежи. И это не может не радовать.

Конечно, мы не стоим на месте и развиваем платежные сервисы в разных отраслях. Один из наших приоритетов – общественный транспорт. В декабре 2018 года мы запустили возможность оплаты проезда в транспорте Чебоксар и Новочебоксарска по банковской карте. С тех пор этот способ полюбился жителям республики – сегодня ежедневно более 60 тысяч поездок оплачивается именно таким способом.

— А как быть с теми, кому удобнее расплачиваться картами ЕТК?

— О пользователях транспортными картами Сбербанк тоже не забывает. Буквально на днях мы в 3 раза расширили сеть устройств самообслуживания для пополнения карт ЕТК в Чувашии. Это стало возможным благодаря технологии так называемого контактного пополнения. Его особенность заключается в том, что пополнение происходит не с помощью привычных «кармашков» в терминалах и банкоматах, а путем прикладывания карты ЕТК к встроенному бесконтактному ридеру на устройстве самообслуживания. Такой способ делает процесс пополнения или продления карты не только быстрее и проще, но и надежнее – деньги гарантированно и мгновенно зачислятся на счет транспортной карты. Сразу после такого пополнения этой картой можно расплачиваться в транспорте.

— Недавно в Чувашию «зашли» два новых федеральных сервиса экосистемы Сбербанка. Расскажите, как сегодня работают Delivery Club и Сбермаркет в Чебоксарах?

— Действительно, два крупных федеральных сервиса приступили к выполнению заказов в столице региона. Из-за режима самоизоляции мы с коллегами приняли решение, что нужно запускать работу этих служб гораздо быстрее изначально установленного срока. Сегодня служба доставки готовой еды Delivery Club сотрудничает более чем с 40 кафе и ресторанами. Доставка продуктов и товаров первой необходимости Сбермаркет работает с торговой сетью METRO — позднее сервис подключит и другие крупные магазины города. В условиях режима самоизоляции возможность заказа доставки продуктов питания и готовой еды на дом позволит нашим клиентам не выходить лишний раз на улицу и не подвергать опасности свое здоровье. Удобство сервиса заключается также в том, что заказать эти услуги можно не только для себя, но и для своих пожилых родственников с услугой бесконтактной доставки до квартиры.

— Сергей Николаевич, Сбербанк сегодня – это и один из крупнейших работодателей республики. У вас, если я не ошибаюсь, трудится более 1300 сотрудников. А молодые кадры готовите? Есть программы для школьников и студентов, которые хотели бы стать сотрудниками Сбербанка?

— Несомненно, Сбербанк – одна из крупнейших кузниц кадров на территории Чувашии. По крайней мере, в финансовой сфере точно! Мы всегда рады студентам и выстраиваем системную работу с крупнейшими ВУЗами и ССУЗами. Только в этом году у нас прошли производственную практику 282 студента. Мы не остановили свои образовательные программы даже в периоды дистанционной работы и самоизоляции – с апреля и по сегодняшний день все студенты зачисляются на дистанционную форму прохождения практики на базе виртуальной школы Сбербанка. На базе ЧувГУ им. И.Н. Ульянова мы запустили собственную кафедру «Компетенции будущего» – это место, где руководители Сбербанка регулярно проводят занятия со студентами. Я и сам с удовольствием выступаю перед ребятами и делюсь своим опытом.

— Впереди не только День России, но и День Республики. Наверняка вы приготовили что-то интересное к 100-летию Чувашской автономии?

— Нас всех ждет большой праздник – открытие обновленной Красной площади в Чебоксарах. Знаю, что горожане ждали этого момента давно и отрадно, что Сбербанк смог сделать свой большой вклад в этот масштабный проект. Еще два года назад мы решили к юбилеям города Чебоксары и Чувашской Республики вложить 15 миллионов рублей в строительство детского инклюзивного парка на Красной площади. Сейчас проект почти завершен, и уверяю, что площадки такого уровня больше нет нигде в Чувашии! Это европейское оборудование высочайшего качества, адаптированное для того, чтобы в одном месте могли играть дети с разными возможностями здоровья. И я очень рад, что Сбербанк сделал свой весомый вклад в развитие не только экономики, но и благоустройства Чувашской Республики.

Беседовала Талья Павлова