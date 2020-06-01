Подозреваемые в браконьерстве лишились улова, снастей и лодки

Экипаж ОМВД России по Канашскому району, инспектор ДПС старший лейтенант полиции Евгений Розов и сержант полиции Александр Смирнов, проезжая мимо станции технического обслуживания заметил разгружавших что-то мужчин. Время было позднее — около трех ночи, поэтому полицейские подъехали ближе.

Оказалось, местные жители разгружали свежепойманную рыбу, причем в багажнике «Шевроле-Нивы» были не только удочки, но и четыре сети длиной по 70 метров каждая. Если бы не браконьерское снаряжение, ночных рыбаков можно было бы поздравить с удачным уловом, который составил более трех десятков рыбин — от карасей до судаков — на двоих. Но в данном случае им пришлось проследовать в отделение полиции и распрощаться не только с рыбой, но и со всеми снастями, включая резиновую лодку. Мужчины, правда, уверяют, что не думали браконьерствовать и случайно «зацепили» чужие сети вместе с добычей. Но этот «случай» явно нуждается в проверке, что и будет сделано сотрудниками полиции…