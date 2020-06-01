Город златоглавый

Фото из архива ЧГИГН

Почему-то при взгляде на эту фотографию приходят на память строки из Пушкинской «Сказки о царе Салтане»:

Город новый златоглавый,

Пристань с крепкою заставой;

Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

Но это не сказочный город на острове Буяне, где «за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей», хотя фотография вполне могла служить иллюстрацией к сказке. Это один из видов города Чебоксары начала XX века, а точнее, перекресток улиц Архангельская и 2-я Соборная (применительно к нашему времени — поворот на улицу Ю. Бондарева с улицы М. Сеспеля).

Ближе к нам стоит одноглавая церковь Святой Параскевы с колокольней, на заднем плане видны колокольня и купола Предтеченской церкви, между ними купола церкви Михаила Архангела. Если представить, что левее и выше находился Введенский собор с колокольней, а правее и ниже — церкви Троицкого монастыря и Вознесенская церковь, тоже имевшие колокольни, то на высоком чебоксарском берегу стояли восемь церквей со множеством куполов и пятью колокольнями. С проплывающих по Волге пароходов город действительно смотрелся сказочно.

Сказка закончилась в 1920-х годах. Сначала в 1923 году исчезли купола на Архангельской церкви, в 1925-м разрушена колокольня Троицкого монастыря, в 1927-м полностью исчезла церковь Святой Параскевы, в 1929-м — колокольня Предтеченской церкви, а в середине 1930-х годов — сама Предтеченская церковь и колокольня Вознесенской церкви. В здании Вознесенской церкви затем долгое время располагалась прачечная, а в церквях Троицкого монастыря — музыкальное училище, театр кукол и склады.

В 1923 году, до массового закрытия церквей и лозунга «Церкви — под культурные очаги, а колокола — на индустриализацию страны» было еще далеко, так почему же в это время с церкви Михаила Архангела исчезают купола? Все оказалось просто — до 1922 года архивным делом в Чувашии занимался отдел Наркомата просвещения, но 16 декабря 1922 года было создано областное архивное бюро, и через полтора месяца, 1 февраля 1923 года, оно приступило к работе. Вот за эти полтора месяца для размещения архивного бюро и было приспособлено здание церкви.

Так церковь выглядела в начале 1930-х годов — вывеска «Центральное архивное управление Чувашской АССР», вход с южной стороны, да и улица уже не Архангельская, а Аптечная. Маленькая деталь — стоящая за ней Предтеченская церковь уже лишилась колокольни, но еще работает, о чем свидетельствует деревянная звонница у входа.

Церковь Михаила Архангела — первое из церковных зданий в Чебоксарах, пострадавших от новой власти, но «благодаря» этой власти и сохранившееся — единственное из трех на старой улице. Теперь отреставрированная (купола восстановлены в начале 1990-х годов), с возвращенным именем церковь — украшение Чебоксарского залива.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

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