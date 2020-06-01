Личные подсобные молочные хозяйства в Чувашии поддержат «перенаправленными» деньгами

Сегодня, 5 июня, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев предложил перенаправить часть средств, которые предполагалось потратить на благоустройство придомовых территорий, на поддержку личных подсобных хозяйств, производящих и сдающих молоко.

Как сообщает информагентство «Чувашинформ», это предложение руководитель республики высказал на совещании с главами администраций городов и районов Чувашии, где обсуждали контрактацию средств на благоустройство дворов республики.

Еще в конце прошлого года в республике на это выделили 1,5 миллиарда рублей. Планировалось благоустроить 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах республики. Но районные власти оказались не готовы освоить такие средства. Многие до сих пор не выбрали подрядчиков и не подписали с ними контракты. Чтобы выделенные средства все же были освоены, Олег Николаев предложил их часть, около 200 млн. рублей, перенаправить на поддержку личных подсобных хозяйств, производящих и сдающих молоко.

«Однозначно принимаем решение по поддержке личных подсобных хозяйств в период так называемого «большого молока». Мы выделим деньги, чтобы поддержать людей в летний период, чтобы компенсировать низкую стоимость молока. На сегодняшний день те деньги, что выделены на благоустройство, к сожалению, не доходят до конечной цели, поэтому в принципе мы предлагаем перенаправить средства на поддержку ваших же муниципальных образований по достаточно актуальным направлениям», — пояснил свою позицию главам районов Олег Николаев.

Он поручил Министерству сельского хозяйства Чувашии уже в понедельник представить предложение, как именно будет выделяться помощь – из расчета на килограмм молока или на одну голову крупного рогатого скота, а также рассчитать конечную сумму, которую бюджет республики должен будет направить на такую помощь. По предварительным оценкам, новые меры поддержки затронут 22 тысячи личных подсобных хозяйств республики.