Врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил Новочебоксарскую ТЭЦ-3

Итоги отопительного сезона и подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. обсудили директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков и временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев в ходе рабочей встречи на Новочебоксарской ТЭЦ-3. В мероприятии также приняли участие руководители министерства финансов Михаил Ноздряков и министерства промышленности и энергетики республики Николай Голубцов, глава администрации города Новочебоксарска Ольга Чепрасова.

Приоритетом для компании является бесперебойное теплоснабжение потребителей. Отопительный сезон 2019-2020 гг. филиалом Марий Эл и Чувашии был пройден в штатном режиме. Участники встречи посетили основные цеха станции и щиты управления. Отдельное внимание было уделено крупным мероприятиям ремонтной и инвестиционной программ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

«С мая мы вступили в активную фазу ремонтной кампании подготовки к отопительному сезону. В этом году в Чувашии на ремонт генерирующего оборудования и тепловых сетей будет направлено порядка 620 млн рублей, в т.ч. 190 млн рублей – по Новочебоксарску. Все работы мы планируем выполнить в межотопительный период, чтобы к началу сезона уже во всеоружии взять нагрузку и обеспечивать теплом население городов», — рассказал директор энергокомпании Сергей Ушаков.

В завершение рабочего визита Олег Николаев отметил, что среди ключевых задач, стоящих перед органами власти и энергетиками – не допустить срывов и отставаний от графика подготовки муниципалитетов к зимнему периоду.

Напомним, что перспективным для Новочебоксарска может стать механизм государственно-частного партнёрства. Соглашение о взаимодействии между ПАО «Т Плюс», Кабинетом Министров Чувашской Республики, администрациями городов было подписано 22 мая 2020 года. Объёмы инвестиций в Новочебоксарск могут превысить 2,3 млрд рублей.